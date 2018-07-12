Захарова назвала хамскими заявления британского министра обороны по инциденту в Эймсбери

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в четверг назвала хамскими высказывания британского министра обороны Гэвина Уильямсона, обвинившего Россию в смерти жительницы города Эймсбери Дон Стерджес, которая вместе со своим другом Чарльзом Роули якобы подверглась воздействию "Новичка" - того же нервно-паралитического вещества, упоминавшегося в деле Скрипалей.

8 июля Скотленд-Ярд сообщил о смерти Стерджес, после чего глава оборонного ведомства заявил, что "Россия совершила атаку на территории Великобритании, которая привела к смерти британской подданной".

"Мы считаем недопустимыми высказывания ряда политиков и журналистов, которые цинично использовали трагическую смерть женщины для продвижения собственных интересов", - подчеркнула дипломат и привела в пример Уильямсона, который, по ее словам, уже стал "известным своими провокационными и хамскими заявлениями".

"Мы, конечно, рады, что британский министр сделал хоть какое-то заявление, это уже прогресс. Но хотелось бы уточнить, как же может политическая фигура делать заявления относительного инцидента, расследование по которому еще не то, чтобы не завершилось, а министр обороны уже говорит о его результате?" - отметила Захарова. Она также указала, что британская сторона еще не представила никаких официальных версий произошедшего в Эймсбери и не заявила о подозреваемых.

44-летняя Стерджес и ее друг 45-летний Роули 30 июня были госпитализированы в городе Эймсбери в критическом состоянии. Вечером 8 июля Скотленд-Ярд сообщил о том, что Стерджес скончалась, а следователи открыли дело об убийстве. Сам Роули пришел в сознание 10 июля.

Публикация дипломатических нот по делу Скрипалей

МИД РФ в ближайшее время намерен опубликовать дипломатические ноты, направленные официальному Лондону по делу Скрипалей, сообщила также Захарова.

"По делу Скрипалей в Форин оффис было отправлено около 60 дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим российским гражданам, а также запросы о правовой помощи и предложения о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования, - сказала она. - Британские власти оставляли это все без реакции, при этом подавали ситуацию таким образом, что Россия отказывается от проведения совместного расследования".

"Я считаю, что мы вполне можем опубликовать либо часть, либо, может быть, все эти документы. Я думаю, что мы это сделаем в ближайшее время", - добавила Захарова.

В марте Сергей Скрипаль, осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия, по версии британской стороны, подверглись воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением, что это вещество разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет.