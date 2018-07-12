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Мосгоризбирком утвердил расположение 209 загородных избирательных участков

Политика
12 июля, 17:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, июля. /ТАСС

В Подмосковье будет образовано 183 избирательных участка к выборам мэра

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© Максим Григорьев/ТАСС

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Члены Мосгоризбиркома утвердили нумерацию и перечень 209 избирательных участков по выборам мэра Москвы, которые будут образованы в четырех близлежащих регионах - Московской, Калужской, Тульской и Владимирской областях. Соответствующее решение принято на заседании избиркома в четверг, передает корр. ТАСС.

"Всего предложено 209 точек, где предлагается образовать загородные избирательные участки. Предлагается установить нумерацию этих участков и определить вышестоящие избирательные комиссии этих участковых избирательных комиссий. Вышестоящие комиссии будут определяться по принципу территориальной доступности", - сказал член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

Соответствующее решение члены столичного избиркома поддержали единогласно.

Реут уточнил, что в Московской области будет образовано 183 избирательных участка к выборам мэра, в Калужской - 16, в Тульской и Владимирской - по пять избирательных участков. Кроме того, из 209 участков 9 будут расположены на территории больниц и санаториев.

О загородных участках

Депутаты Мосгордумы ранее приняли внесенный мэром Москвы Сергеем Собяниным законопроект о возможности создания избирательных участков за пределами столицы. Власти Москвы предложили организовать загородные избирательные участки на транспортно-пересадочных узлах и в крупных садовых некоммерческих товариществах, поскольку, как пояснил Собянин, выборы пройдут в "дачное время".

По итогам опроса москвичей о расположении загородных избирательных участков власти получили более 18 тыс. предложений. Наибольшее количество заявок на образование таких участков зафиксировано в Подмосковье, Калужской, Владимирской, Ярославской, Тверской и Тульской областях.

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября, в единый день голосования.

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