Перечень кандидатов в мэры Москвы в бюллетене будет расположен в алфавитном порядке

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Члены Мосгоризбиркома утвердили форму избирательного бюллетеня для голосования по выборам мэра Москвы. Список кандидатов будет расположен в алфавитном порядке, соответствующее решение принято на заседании избиркома в четверг, передает корреспондент ТАСС.

"Предлагается утвердить форму избирательного бюллетеня для голосования по выборам мэра Москвы 9 сентября 2018 года", - сказал заместитель председателя Мосгоризбиркома Юрий Ермолов. По его словам, содержание бюллетеня "установлено законом, кандидаты располагаются в алфавитном порядке".

Ранее Мосгоризбирком зарегистрировал четырех претендентов кандидатами в мэры Москвы: самовыдвиженца, действующего мэра столицы Сергея Собянина, председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаила Дегтярева от ЛДПР, бывшего депутата Мосгордумы и Госдумы Вадима Кумина от КПРФ, главу муниципального округа Таганский Илью Свиридова от "Справедливой России".

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября, в единый день голосования.