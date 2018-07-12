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Перечень кандидатов в мэры Москвы в бюллетене будет расположен в алфавитном порядке

Политика
12 июля, 17:24 UTC+3

Мосгоризбирком принял соответствующее решение на заседании в четверг

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МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Члены Мосгоризбиркома утвердили форму избирательного бюллетеня для голосования по выборам мэра Москвы. Список кандидатов будет расположен в алфавитном порядке, соответствующее решение принято на заседании избиркома в четверг, передает корреспондент ТАСС.

"Предлагается утвердить форму избирательного бюллетеня для голосования по выборам мэра Москвы 9 сентября 2018 года", - сказал заместитель председателя Мосгоризбиркома Юрий Ермолов. По его словам, содержание бюллетеня "установлено законом, кандидаты располагаются в алфавитном порядке".

Ранее Мосгоризбирком зарегистрировал четырех претендентов кандидатами в мэры Москвы: самовыдвиженца, действующего мэра столицы Сергея Собянина, председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаила Дегтярева от ЛДПР, бывшего депутата Мосгордумы и Госдумы Вадима Кумина от КПРФ, главу муниципального округа Таганский Илью Свиридова от "Справедливой России".

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября, в единый день голосования. 

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