Москва может установить 177 модульных избирательных участков к выборам мэра

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Модульные избирательные участки могут установить в 177 из 209 точек, выбранных для образования избирательных участков за пределами столицы к выборам мэра Москвы. Об этом сообщил ТАСС в четверг член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

Временные (модульные) избирательные участки будут установлены в Московской, Калужской, Тульской и Владимирской областях там, где нет соответствующего стационарного помещения для образования избирательного участка.

"Предварительно, из 209 утвержденных загородных избирательных участков 177 будут оборудованы модульными конструкциями, 32 - это стационарные конструкции, которые имеются в регионах и соответствуют всем критериям для создания избирательного участка по выборам мэра", - сказал Реут.

Депутаты Мосгордумы приняли внесенный мэром Москвы Сергеем Собяниным законопроект о возможности создания избирательных участков за пределами столицы. Власти Москвы планируют организовать загородные участки на транспортно-пересадочных узлах и в крупных садовых некоммерческих товариществах, поскольку, как пояснил инициативу Собянин, выборы пройдут в "дачное время".

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября, в единый день голосования.