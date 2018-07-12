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Москва может установить 177 модульных избирательных участков к выборам мэра

Политика
12 июля, 17:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, июля. /ТАСС

Временные участки установят там, где отсутствует соответствующее стационарное помещение для образования избирательного участка

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МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Модульные избирательные участки могут установить в 177 из 209 точек, выбранных для образования избирательных участков за пределами столицы к выборам мэра Москвы. Об этом сообщил ТАСС в четверг член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

Временные (модульные) избирательные участки будут установлены в Московской, Калужской, Тульской и Владимирской областях там, где нет соответствующего стационарного помещения для образования избирательного участка.

"Предварительно, из 209 утвержденных загородных избирательных участков 177 будут оборудованы модульными конструкциями, 32 - это стационарные конструкции, которые имеются в регионах и соответствуют всем критериям для создания избирательного участка по выборам мэра", - сказал Реут.

Депутаты Мосгордумы приняли внесенный мэром Москвы Сергеем Собяниным законопроект о возможности создания избирательных участков за пределами столицы. Власти Москвы планируют организовать загородные участки на транспортно-пересадочных узлах и в крупных садовых некоммерческих товариществах, поскольку, как пояснил инициативу Собянин, выборы пройдут в "дачное время".

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября, в единый день голосования.

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Тульская область Калужская область Владимирская область Выборы мэра Москвы - 2018
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