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Избирком зарегистрировал Михаила Ведерникова кандидатом в губернаторы Псковской области

Политика
12 июля, 17:47 UTC+3 ПСКОВ ПСКОВ 12, июля. /ТАСС

В губернаторской гонке в регионе участвуют шесть человек

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ПСКОВ, 12 июля. /ТАСС/. Избирательная комиссия Псковской области зарегистрировала врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в качестве кандидата на должность главы региона. Об этом в четверг сообщила пресс-служба ведомства.

"Избирательная комиссия Псковской области зарегистрировала кандидата на должность губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Это решение, члены избиркома с правом решающего голоса приняли единогласно. Председатель [областного избиркома] Михаил Иванов вручил уполномоченному представителю по финансовым вопросам кандидата удостоверение Михаила Ведерникова", - говорится в сообщении пресс-службы.

В избиркоме также добавили, что постановление о регистрации Ведерникова направят во все территориальные избирательные комиссии области и опубликовано в газете "Псковская правда". Ранее сообщалось, что врио губернатора Псковской области сдал в региональный избирком документы необходимые для регистрации, в том числе листы поддержки с подписями для прохождения муниципального фильтра. За Ведерникова свои подписи поставили 116 муниципальных депутатов и глав муниципальных образований.

На данный момент в губернаторской гонке в Псковской области участвуют шесть человек. Кроме Ведерникова, на пост главы региона претендует депутат псковского областного Собрания депутатов Антон Минаков (ЛДПР), уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылев (КПРФ), индивидуальный предприниматель Сергей Кулаков ("Партия пенсионеров России"), машинист-инструктор локомотивных бригад Роман Рубцов ("Партия свободных граждан"), а также директор ООО "Производственно-художественная мастерская по камню "Карельский гранит - Псков" Игорь Романов ("Партия Роста").

Чтобы быть зарегистрированными, претендентам нужно пройти так называемый муниципальный фильтр, то есть представить в избирком 111-116 подписей в свою поддержку от муниципальных, районных депутатов и глав, избранных на прямых выборах. Выборы губернатора Псковской области состоятся в регионе в единый день голосования 9 сентября 2018 года, избирательная кампания по выборам главы региона официально стартовала 4 июня.

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