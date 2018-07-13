Путин готовится к международным встречам с гостями финала ЧМ-2018

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в пятницу готовится к целому ряду международных встреч с высокопоставленными гостями, которые съезжаются в Москву на финал чемпионата мира по футболу. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Сегодня у него [Путина] ряд совещаний по внутренним делам и по внешним в контексте подготовки целого ряда международных встреч, которые запланированы на субботу-воскресенье", - отметил представитель Кремля. "Суббота и воскресенье будут очень напряженными рабочими днями", - добавил он.

Песков сообщил, что также в пятницу Путин примет главу ВТБ Андрея Костина.