Президенты России и Франции обсудят 15 июля двусторонние и международные вопросы

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон обсудят 15 июля в Москве двусторонние и международные вопросы. Об этом в пятницу журналистам заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

"Как правило, президенты обсуждают те темы, которые считают нужными обсуждать, - сказал дипломат, отвечая на вопрос, войдут ли в повестку дня проблематика Сирии и Украины. - Не исключено, что затронут двусторонние отношения и наиболее острые международные проблемы. Президенты находятся по этим темам в постоянном контакте, не только в ходе личных встреч ".

По словам Грушко, лидеры достаточно часто обсуждают проблемные вопросы, в том числе в ходе телефонных разговоров.

"С Францией у нас налажен плотный диалог, начиная с самого высокого уровня и до совместной экспертной работы", - подчеркнул замминистра.