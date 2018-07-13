Источник: глава УФНС Дагестана написал заявление об отставке

МАХАЧКАЛА, 13 июля. /ТАСС/. Руководитель управления Федеральной налоговой службы (ФНС) по Дагестану написал заявление об уходе с должности, сообщил ТАСС в пятницу источник во властных структурах республики.

Ранее врио главы Дагестана Владимир Васильев сообщал, что группа специалистов Федеральной налоговой службы (ФНС) прибудет в Дагестан для работы по повышению собираемости налогов в республике, которая серьезно отстает от общероссийских показателей. По его словам, на правительственной комиссии регионам Северного Кавказа была поставлена задача - выйти на среднероссийские показатели.

"Умахан Джабраилов (руководитель УФНС Дагестана - прим. ТАСС) написал заявление об уходе. Сегодня он встретился с коллективом республиканского УФНС и попрощался", - сказал собеседник агентства.

Также ранее Васильев сообщал, что в регионе "нет продвижек по росту сбора налогов", и управление возглавит тот, "кто способен решать задачи нашего народа, который недополучил огромное количество налогов".

В настоящее время в Дагестане работает группа специалистов Росздравнадзора, а также антимонопольной службы. Результатом работы "приезжих" специалистов, в частности, уже стало выявление картеля в сфере закупок медикаментов и медицинской техники. Как сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России, участники картеля, по предварительным данным, выручили более 7 млрд рублей на закупках медикаментов и медицинской техники.