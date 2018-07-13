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Путин выступит в МИД на совещании российских послов и постпредов

Политика
13 июля, 16:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июля. /ТАСС

Мероприятие состоится в Москве 19-20 июля

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МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин 19 июля на совещании российских послов и постпредов обозначит задачи в сфере внешнеполитической деятельности страны и обсудит практические вопросы работы дипломатов.

Об этом сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"19 июля запланировано традиционное выступление Владимира Владимировича на совещании в МИД послов и постоянных представителей", - сказал Ушаков. По его словам, в своей речи в присутствии прессы глава государства даст общие оценки внешнеполитической деятельности России и поставит задачи на будущее.

"Затем, уже без журналистов, президент проведет отдельный контакт с послами и представителями, где будут обсуждаться практические вопросы нашей дипломатической работы", - добавил помощник главы государства.

Как ранее сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, очередное совещание послов и постоянных представителей РФ, которое проходит раз в два года, состоится в Москве 19-20 июля.

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