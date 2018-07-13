Захарова: РФ пока не дала ответа на приглашение Лаврову посетить с визитом Грецию

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров пока не отказался от приглашения посетить с визитом Грецию. Об этом заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя сообщения СМИ об отказе Лаврова от визита в Афины в связи с высылкой двух российских дипломатов.

"Что касается визита, то приглашение министра иностранных дел Греции Никоса Котзиаса Сергею Викторовичу Лаврову посетить с визитом Грецию имеется. Ответ на него пока не давался", - указала дипломат.

В четверг высокопоставленный источник в МИД РФ сообщил ТАСС, что в настоящее время проработка визита Лаврова в Грецию, планировавшегося на осень, не ведется. По словам собеседника агентства, в текущих условиях нет понимания, как визит в принципе может быть осуществлен.

В среду афинская газета Kathimerini со ссылкой на источники сообщила, что правительство Греции приняло решение о высылке двух российских дипломатов и запрете на въезд в страну еще двум. Как писало издание, Афины обвиняют их во вмешательстве во внутренние дела страны, а также в действиях, подрывающих национальную безопасность. Позднее официальный представитель кабинета министров Греции Димитрис Дзанакопулос подтвердил информацию о высылке дипломатов. В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что данный шаг не скажется позитивно на двусторонних отношениях и будет иметь зеркальные последствия.

В пятницу в МИД России был вызван посол Греции в Москве Андреас Фриганас, которому был выражен решительный протест в связи с действиями греческого правительства.