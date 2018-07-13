Избирком зарегистрировал Антона Минакова кандидатом в губернаторы Псковской области

ПСКОВ, 13 июля. /ТАСС/. Избирательная комиссия Псковской области зарегистрировала руководителя регионального ЛДПР Антона Минакова в качестве кандидата на должность главы региона. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Избирательная комиссия Псковской области на заседании в пятницу зарегистрировала претендента от партии ЛДПР Антона Минакова в качестве кандидата на пост губернатора области на предстоящих 9 сентября выборах. Избирательная комиссия проверила предоставленные им документы и подписные листы для прохождения муниципального фильтра", - говорится в сообщении пресс-службы.

В избиркоме также добавили, что помимо регистрации кандидат получил соответствующее удостоверение. Председатель избиркома Михаил Иванов вручил его доверенному лицу кандидата.

На данный момент в губернаторской гонке в Псковской области участвуют шесть человек. На пост главы региона претендует врио губернатора Михаил Ведерников, депутат псковского областного Собрания депутатов Антон Минаков (ЛДПР), уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылев (КПРФ), индивидуальный предприниматель Сергей Кулаков ("Партия пенсионеров России"), машинист-инструктор локомотивных бригад Роман Рубцов ("Партия свободных граждан"), а также директор ООО "Производственно-художественная мастерская по камню "Карельский гранит - Псков" Игорь Романов (Партия роста).

Чтобы быть зарегистрированными, претендентам нужно пройти так называемый муниципальный фильтр, то есть представить в избирком 111-116 подписей в свою поддержку от муниципальных, районных депутатов и глав, избранных на прямых выборах. Выборы губернатора Псковской области состоятся в регионе в единый день голосования 9 сентября 2018 года, избирательная кампания по выборам главы региона официально стартовала 4 июня.