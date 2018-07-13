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Путина на встрече с Трампом будут сопровождать Лавров, Ушаков и другие эксперты

Политика
13 июля, 20:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июля. /ТАСС

Помощник президента РФ Юрий Ушаков предположил, что в состав американской делегации войдут "госсекретарь США Майкл Помпео и ближайшие сотрудники Трампа по Белому дому"

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МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп не будут привозить на саммит в Хельсинки большие делегации. Вместо этого лидера России будут сопровождать эксперты различных ведомств, готовые в сжатые сроки подготовить справки или совместные с американскими коллегами документы для глав государств. Об этом рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Было оговорено, что кроме госсекретаря США и министра иностранных дел РФ участие других министров [в переговорах] не предусматривается", - сообщил Ушаков. "С российской стороны [в составе делегации] будут [глава МИД Сергей] Лавров, [помощник президента Юрий] Ушаков и целый ряд экспертов, которые будут на подхвате", - сказал он, добавив, что специалисты будут из внешнеполитического и других ведомств.

"Президенту мы, естественно, готовим соответствующие материалы [к переговорам], но, как выстроят свой контакт президенты, зависит в первую очередь от них", - сказал помощник главы государства. "У нас будут наготове эксперты; если нужно, будем быстро готовить - если будет договоренность об этом - какие-то совместные документы", - пояснил он.

"Пока согласовано, что президенты друг с другом поговорят и решат, какие задачи перед соответствующими ведомствами они поставят на предстоящий период, затем это все будет подытожено на переговорах в составе делегаций, и затем уже президенты дадут оценку состоявшимся переговорам на совместной пресс-конференции, в ходе которой предусмотрены выступления президентов и ответы на четыре вопроса - по два с каждой стороны.", - сказал Ущаков.

Он не счел корректным называть состав американской делегации, предположив лишь, что в нее войдут "госсекретарь США Майкл Помпео и ближайшие сотрудники Трампа по Белому дому".

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Встреча Путина и Трампа в Хельсинки
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Трамп, Дональд Помпео, Майкл (Майк) Ушаков, Юрий Викторович Лавров, Сергей Викторович Путин, Владимир Владимирович
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