Кремль надеется, что Трамп перестанет повторять "мантру" о "возврате Крыма"

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Кремль надеется, что президент США Дональд Трамп может стать политиком, который перестанет повторять "мантру" о том, что Россия должна вернуть Крым Украине. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в интервью телеканалу RT.

"Мы никогда не носили и не носим розовых очков, но конечно, рассчитываем", - отметил он в ответ на вопрос, рассчитывают ли в Кремле на такое поведение Трампа.

Само по себе постоянное повторение слов о связи каких-то решений с возвратом Крыма Украине, которые звучат из уст западных лидеров, Песков назвал "абсолютно нелогичной и бесперспективной мантрой". "Это путь в никуда, это значит, что никогда ничего не будет", - добавил представитель Кремля. По его словам, именно в таком ключе стоит разговаривать с Западом.