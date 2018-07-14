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Руководителем штаба врио губернатора Приморья Тарасенко стал экс-министр МЧС Пучков

Политика
14 июля, 8:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июля. /ТАСС

Выборы губернатора Приморского края пройдут 9 сентября

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МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Экс-министр МЧС Владимир Пучков стал руководителем штаба врио губернатора Приморского края Андрея Тарасенко. Об этом сообщает в субботу пресс-служба предвыборного штаба.

"Руководителем краевого предвыборного штаба Тарасенко [стал] экс-глава МЧС России Владимир Пучков. В Приморье его имя хорошо известно. В 2016 году Владимир Пучков в должности министра боролся с последствиями тайфуна "Лайонрок", - говорится в сообщении.

Выборы губернатора Приморского края пройдут 9 сентября.

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Приморский край Единый день голосования - 2018
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Пучков, Владимир Андреевич Тарасенко, Андрей Владимирович
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