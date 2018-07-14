Руководителем штаба врио губернатора Приморья Тарасенко стал экс-министр МЧС Пучков

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Экс-министр МЧС Владимир Пучков стал руководителем штаба врио губернатора Приморского края Андрея Тарасенко. Об этом сообщает в субботу пресс-служба предвыборного штаба.

"Руководителем краевого предвыборного штаба Тарасенко [стал] экс-глава МЧС России Владимир Пучков. В Приморье его имя хорошо известно. В 2016 году Владимир Пучков в должности министра боролся с последствиями тайфуна "Лайонрок", - говорится в сообщении.

Выборы губернатора Приморского края пройдут 9 сентября.