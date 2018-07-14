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Путин поздравил Макрона с Днем взятия Бастилии

Политика
14 июля, 10:10 дата обновления: 14 июля, 10:17 UTC+3

Российский лидер в телеграмме президенту Франции высоко оценил российско-французские отношения

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МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил французского коллегу Эмманюэля Макрона с национальным праздником, который отмечается в субботу во Франции, и высоко оценил двусторонние отношения. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Президент Российской Федерации В. В. Путин направил поздравительную телеграмму президенту Французской Республики Э. Макрону по случаю национального праздника - Дня взятия Бастилии. Глава российского государства дал высокую оценку российско-французским отношениям, которые традиционно играют особую роль в европейских делах, являются важным фактором обеспечения мира, безопасности и стабильности на континенте", - говорится в сообщении.

"Уверен, что, действуя сообща, наши страны могут многое сделать для решения актуальных вопросов региональной и глобальной повестки дня", - отметил Путин, чьи слова привела пресс-служба.
Президент РФ также "выразил надежду, что итоги майского визита Эмманюэля Макрона в Россию будут способствовать развитию взаимовыгодных связей и политического диалога между Москвой и Парижем в различных областях", добавили в Кремле.

Традицию ежегодно отмечать национальный праздник 14 июля Франция ведет с 1880 года. Обычно эту дату связывают со штурмом Бастилии 14 июля 1789 года в период Великой французской революции, а также с Праздником Федерации, который состоялся год спустя, 14 июля 1790 года.

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Макрон, Эмманюэль Путин, Владимир Владимирович
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