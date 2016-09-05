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Расширение представительства США на встрече Biospain 2016

Пресс-релизы
5 сентября, 9:30 UTC+3
Материал из 1 страницы

МАДРИД, September 5, 2016/PRNewswire/. Восьмая международная встреча специалистов по биотехнологиям Biospain 2016 [http://www.biospain2016.org ], организуемая Испанской ассоциацией биоиндустрии (ASEBIO) и Агентством по развитию бизнеса при правительстве Страны Басков (SPRI), будет проходить в Выставочном центре Бильбао (BEC), расположенном в городке Баракальдо, с 28 по 30 сентября в присутствии большего по сравнению с предыдущим разом числа представителей компаний и организаций из США.

(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20160902/403790LOGO )

"На международных выставках, которые мы посетили за последнее время, ощущается рост заинтересованности международных инвесторов и деловых объединений в получении развернутой информации о проектах, осуществляемых в Испании, и привлечении  сюда зарубежных компаний преимущественно из США, стран Европы и Латинской Америки", ― сообщил президент ASEBIO Хорди Марти (Jordi Martí). Судя по недавним заявлениям, операции с участием крупных фармацевтических организаций и специализированных международных инвестиционных фондов отражают то, что испанский сектор биотехнологий развивается на мировом уровне в плане научных достижений.

На сегодняшний день свое участие во встрече Biospain 2016 подтвердили представители 20 стран. Кроме того, организаторы ожидают, что в этом году число участников торгово-промышленной выставки возрастет на 40%.

По своим масштабам Biospain сейчас является пятым в мире мероприятием по установлению партнерских отношений в сфере биотехнологий. В его рамках запланировано 3327 встреч "один на один", что на 320% превышает число таких встреч, проведенных на первом аналогичном мероприятии после создания системы partneringONE(R) (по инициативе EBD Group) в 2008 году.

Целью инвестиционного форума Biospain является привлечение как национальных, так и международных инвесторов. Совместная работа будет сосредоточена на организации специализированной параллельной программы и культурных мероприятий для представителей инвестиционного сообщества.  

К числу наиболее значимых предметных областей относятся: форум пациентов по вопросам редких заболеваний, рассеянного склероза и возрастающей роли пациентских организаций; новые методы диагностики; вакцины; болезнь Альцгеймера; здоровое питание; государственная политика в области открытых инноваций; нанобиотехнологии; обработка больших объемов данных; новые методы лечения онкологических заболеваний и биоэкономика.

Составными элементами встречи BioSpain являются торгово-промышленная выставка, мероприятие по установлению партнерских отношений, инвестиционный форум, форум по вопросам обучения и трудоустройства специалистов, конференции по ряду вопросов (с одновременно проводимыми совещаниями) с участием национальных и зарубежных докладчиков и научная конференция, организуемая научными сообществами. Данное мероприятие уже стало крупнейшей в Европе отраслевой выставкой, регулярно проводимой в одной стране, и пятым в мире по числу встреч для привлечения потенциальных клиентов.

В последний раз встреча Biospain 2014 собрала 200 участников выставки, более 850 компаний и организаций и свыше 1850 делегатов из 37 стран. Количество индивидуальных деловых встреч возросло до 3327 (+20%).

Официальными спонсорами Biospain являются компании Bioibérica, [https://www.bioiberica.com/index/es ] Merck [http://www.merck.es/es/index.html ], Pharmamar [https://www.pharmamar.com/es ] и Celgene [http://www.celgene.es ].

Контактное лицо для обращения за дополнительной информацией:   

    Люсия Сесилия (Lucía Cecilia) 

    Руководитель отдела общественных связей ASEBIO и BioSpain 2016 

    Эл. почта: lcecilia@asebio.com  

    Телефон: +34-663-117-293 

Photo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20160902/403790LOGO Source: Biospain 2016 

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