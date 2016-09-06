Испытания препарата HSRx 431™ демонстрируют его эффективность в борьбе с вирусом Зика

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Отборочные исследования, проведённые SRI International на своей базе в долине Шенандоа, подтвердили эффективность HSRx 431 против вируса Зика. Результаты ранее проведённых испытаний in vivo продемонстрировали безопасность и эффективность потенциального препарата в борьбе с лихорадкой денге и чикунгунья. Параллельно с испытаниями SRI International будут проведены дополнительные независимые исследования воздействия HSRx 431 на вирус Зика. Одновременно с этим будет вестись работа по составлению клинических протоколов и регистрации тестирования препарата на людях для выявления его безопасности в борьбе с вирусом Зика.

Основными переносчиками вируса Зика, для которого согласно отчётам Всемирной организации здравоохранения не существует вакцин и препаратов, являются москитыAedes aegypti, обитающие в Америке, Африке, Карибском регионе, Азии и Океании. Особенно подвержены возникновению такого заболевания жители штата Флорида с сотнями подтверждённых случаев заболевания вирусом Зика и Пуэрто-Рико, где число заболевших достигает 5 000 человек. Американские центры контроля и профилактики заболеваний (CDC) сообщают, что москиты Aedes выявлены в 30 штатах страны, а д-р м.н. Энтони Фаучи (Anthony Fauci), директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США (NIAID), отмечает, что 25% населения Пуэрто-Рико, т.е. 3,55 миллиона человек, могут заразиться вирусом Зика в течение следующего года.

Д-р Фаучи и старший научный консультант NIAID д.м.н. Дэвид М. Моренс (David M. Morens) пишут в своей статье, опубликованной в издании New England Journal of Medicine: «Что же касается лечения, арбовирусная пандемия указывает, что подход, предполагающий использование одного препарата для борьбы с одним насекомым, в данном случае является неадекватным; нам срочно необходимы противовирусные препараты широкого спектра действия, способные эффективно бороться с целыми классами вирусов».

По словам директора по вопросам биологии компании HSRx, д.б.н., вирусолога Джошуа Костина (Joshua Costin), препарат HSRx 431 разработан для удовлетворения этой потребности, что, цитируя д-ра Костина, «является чрезвычайно своевременным ещё по одной причине: одобрение любой вакцины против Зика может быть усложнено и затянуто в случае, если результаты новых исследований, подтверждающие связь между вирусом Зика и лихорадкой денге, окажутся точными». Д-р Фаучи отметил: «При самых благоприятных обстоятельствах мы получим вакцину не раньше 2018 года».

Антитела, генерируемые инфекцией, как правило, создают иммунитет против последующего заражения, однако зависимое от антитела усиление (ADE), впервые предположенное д-ром м.н. Скоттом Халстедом (Scott Halstead), ведущим экспертом по распространению вирусов москитами, позволяет вирусу денге приносить дополнительные инфекции, в которых антитела фактически усиливают тяжесть заболевания. Недавно проведённое исследование показывает, что сыворотка человека, содержащая антитела денге, усиливает инфекцию Зика в 200 раз. Специалисты CDC сообщают, что более трети всего населения планеты проживает в регионах с высоким риском заражения лихорадкой денге. Ежегодно эта болезнь поражает 400 млн. человек. Наиболее широко лихорадка денге распространена в Пуэрто-Рико, Латинской Америке, Юго-Восточной Азии, на Тихоокеанских островах, в Карибском регионе, и, как и в случае с Зика, в скором времени может вызвать эпидемию в США.

Главный исполнительный директор HSRx Томас Салливан-мл. (Thomas Sullivan, Jr.), пояснил: «Мы запатентовали HSRx 431 как отдельно, так и в сочетании с осельтамивиром (Tamiflu™) и другими противовирусными средствами, что позволило превратить его в антивирусный препарат широкого спектра действия, эффективный при раннем лечении и профилактике широкого спектра вирусных инфекций, включая Зика, денге, чукунгунья и инфлуэнцу, без необходимости в идентификации возбудителя болезни. Согласно сообщениям CDC, "в США ежегодно миллионы людей заболевают, сотни тысяч человек госпитализируются и десятки тысяч человек умирают от вируса гриппа. Комбинирование Combining HSRx 431 и осельтамивира позволит создать глобально необходимый, оральный противовирусный препарат широкого спектра действия с длительным сроком хранения и сроком действия патента».

О компании HSRx Biopharmaceutical

HSRx Biopharmaceutical - аризонская биофармацевтическая компания, являющаяся лидером в разработке многофункциональных лекарственных препаратов - новейших разработок в отрасли медикаментозной терапии. Уникальные комбинированные препараты HSRx воздействуют на молекулы, связанные с различными болезненными состояниями, в отличие от одиночных молекулярных целей, на которые ориентировано большинство существующих медикаментозных терапий. Эта особенность позволяет использовать препараты компании для лечения заболевания в целом, а не только отдельных болезненных симптомов. HSRx использует собственные запатентованные технологии для идентификации и поглощения могофункциональных питательных веществ, обладающих целебным эффектом и содержащихся в пищевых продуктах, признанных полностью безвредными, а затем комбинирует эти вещества с лучшими дженериковыми препаратами, одобренными FDA, создавая мощные комбинированные препараты для продления жизней пациентов. В ходе клинических исследований, направленных на сравнение безопасности и эффективности комбинированных препаратов HSRx с аналогичными показателями ведущих дженериков, многофункциональные лекарственные средства HSRx демонстрируют превосходную эффективность и меньшее число побочных эффектов. Дополнительную информацию можно получить на веб-сайте HSRxBiopharmaceutical.com.

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