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Наньнин реализует "шесть важных шагов по модернизации"

Пресс-релизы
15 сентября, 9:00 UTC+3
Материал из 1 страницы

НАНЬНИН (NANNING), Китай, 14 сентября 2016 г. /PRNewswire/. Наньнин, являясь крупнейшим городом Гуанси-Чжуанского автономного района Китая, на протяжении последних пяти лет демонстрирует более высокие в сравнении со средним уровнем по стране среднегодовые темпы роста основных экономических показателей.

В своём недавнем публичном выступлении г-н Ван Сяодун (Wang Xiaodong), постоянный член Комитета КПК в Гуанси-Чжуанском автономном районе и секретарь Городского партийного комитета г. Наньнина, заявил, что руководство города и дальше будет продвигать "шесть важных шагов по модернизации", заключающихся в промышленной трансформации, обновлении "Наньнинского канала", создании "зелёного города", стимулировании реформ, укреплении верховенства закона и повышении уровня благосостояния граждан города с целью создания дополнительных бизнес-возможностей для всего мира. 

Для содействия реализации этих модернизационных проектов руководство Наньнина будет прилагать усилия к стимулированию оптимизационных проектов в промышленности, культивированию инновационных отраслей, поиску преимуществ и ресурсов для развития трёх основных индустриальных направлений - электронной информации, производства современного оборудования и биомедицины. Кроме того, власти города также займутся усовершенствованием платформы открытости для стран АСЕАН, созданием взаимосоединённого узла для содействия реализации инициативы "Один пояс - одна дорога" и проведению обновлённой версии выставки China-ASEAN Expo, а также привлечением других стран и регионов к созданию консульских учреждений в Наньнине, а также углублением процессов сотрудничества и обмена. Не менее важными задачами являются создание регионального узла международных транспортных перевозок и внедрение программы 72-часового безвизового транзитного пребывания в стране для туристов, путешествующих через аэропорт "Усю", а также улучшение экологической среды и стимулирование строительства новой городской зоны.

Ответственное руководство Наньнина планирует к 2018 году удвоить региональный показатель ВВП от 2010 года, в к 2020 году в два раза повысить средний уровень дохода жителей городов и сельской местности, зафиксированный в 2010 году, тем самым достигая целей создания умеренно обеспеченного общества. 

Наньнин, являясь единственной провинциальной столицей КНР, граничащей со странами АСЕАН по морю и по суше, стоит в авангарде политики открытости Китая и сотрудничества с АСЕАН, а также служит важным узлом на морском Шёлковом пути. Город также является постоянным местом проведения China-ASEAN Expo и Бизнес-инвестиционного саммита Китая и стран АСЕАН.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: г-н Ма (Mr. Ma), тел.: 86 10 63074558

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