Наньнин реализует "шесть важных шагов по модернизации"

В своём недавнем публичном выступлении г-н Ван Сяодун (Wang Xiaodong), постоянный член Комитета КПК в Гуанси-Чжуанском автономном районе и секретарь Городского партийного комитета г. Наньнина, заявил, что руководство города и дальше будет продвигать "шесть важных шагов по модернизации", заключающихся в промышленной трансформации, обновлении "Наньнинского канала", создании "зелёного города", стимулировании реформ, укреплении верховенства закона и повышении уровня благосостояния граждан города с целью создания дополнительных бизнес-возможностей для всего мира.



Для содействия реализации этих модернизационных проектов руководство Наньнина будет прилагать усилия к стимулированию оптимизационных проектов в промышленности, культивированию инновационных отраслей, поиску преимуществ и ресурсов для развития трёх основных индустриальных направлений - электронной информации, производства современного оборудования и биомедицины. Кроме того, власти города также займутся усовершенствованием платформы открытости для стран АСЕАН, созданием взаимосоединённого узла для содействия реализации инициативы "Один пояс - одна дорога" и проведению обновлённой версии выставки China-ASEAN Expo, а также привлечением других стран и регионов к созданию консульских учреждений в Наньнине, а также углублением процессов сотрудничества и обмена. Не менее важными задачами являются создание регионального узла международных транспортных перевозок и внедрение программы 72-часового безвизового транзитного пребывания в стране для туристов, путешествующих через аэропорт "Усю", а также улучшение экологической среды и стимулирование строительства новой городской зоны.

Ответственное руководство Наньнина планирует к 2018 году удвоить региональный показатель ВВП от 2010 года, в к 2020 году в два раза повысить средний уровень дохода жителей городов и сельской местности, зафиксированный в 2010 году, тем самым достигая целей создания умеренно обеспеченного общества.



Наньнин, являясь единственной провинциальной столицей КНР, граничащей со странами АСЕАН по морю и по суше, стоит в авангарде политики открытости Китая и сотрудничества с АСЕАН, а также служит важным узлом на морском Шёлковом пути. Город также является постоянным местом проведения China-ASEAN Expo и Бизнес-инвестиционного саммита Китая и стран АСЕАН.