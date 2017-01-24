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Животные - лучшие друзья детей

Пресс-релизы
24 января, 9:00 UTC+3
Результаты недавно проведенного исследования показывают, что дети ценят общение со своими питомцами даже больше, чем с родными братьями и сестрами
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БРЮССЕЛЬ, January 24, 2017/PRNewswire/. Согласно только что опубликованным результатам исследования Кембриджского университета, дети получают больше удовольствия от взаимоотношений со своими домашними животными, чем с братьями или сестрами. Они также лучше находят общий язык со своими четвероногими любимцами, нежели с родными. Это исследование делает еще более очевидным тот факт, что домашние животные могут оказывать значительное влияние на развитие ребенка и позитивно влиять на его социализацию и эмоциональное равновесие.        

(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/458702/Mars_Petcare.jpg )

Для западных семей домашние питомцы не менее характерны, чем наличие двух и более детей, однако исследований относительно значимости взаимоотношений между детьми и животными проводится относительно мало. "Любой человек, у которого в детстве был любимый питомец, знает, что нам импонируют их общительность и открытость, как и в отношениях между людьми", - утверждает руководитель исследовательской группы Мэт Касселз (Matt Cassells). "Мы хотели выяснить, насколько прочны эти взаимоотношения с питомцами по сравнению с другими тесными семейными узами. В конечном итоге это может дать нам возможность понять, какой вклад вносят животные в развитие ребенка".

Исследование, результаты которого опубликованы в Журнале прикладной психологии развития (Journal of Applied Developmental Psychology) [http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0193397317300084 ], проводилось совместно с Центром питания домашних животных WALTHAM (входит в структуру компании Mars Petcare) и Советом по экономическим и социальным исследованиям в качестве части более крупной работы профессора Клэр Хьюз (Claire Hughes) из Центра семейных исследований при Кембриджском университете. Исследователи опросили 12-летних детей из 77 семей, в которых есть более одного ребенка и одно или несколько домашних животных. В результате опрошенные продемонстрировали более тесные взаимоотношения со своими питомцами, нежели с другими детьми. Маленькие владельцы собак при этом отличаются меньшим уровнем конфликтности и большей удовлетворенностью по сравнению с владельцами других видов питомцев.

"Даже несмотря на то что животные могут не понимать всего сказанного и не имеют возможности отвечать словами, уровень открытости по отношению к ним не уступает тому, который проявляется к братьям и сестрам", - отмечает г-н Касселз. "Тот факт, что животные не могут полноценно воспринимать речь или поддерживать разговор, может быть даже благоприятным, поскольку это подразумевает их абсолютную непредвзятость. Несмотря на то что предыдущие исследования часто приводили к выводу, что мальчики отмечают большую степень привязанности к своим любимцам по сравнению с девочками, наши результаты оказались фактически противоположными. В то время как мальчики и девочки были одинаково довольны своими питомцами, девочки отмечали большую степень открытости, дружественности и конфликтности со своим любимцем по сравнению с мальчиками, что может свидетельствовать о том, что девочки могут общаться со своими четвероногими друзьями в более утонченной манере".  

"Все более очевидным становится то, что домашние животные оказывают позитивное влияние на наше здоровье и общественное согласие", - отмечает исследователь центра WALTHAM и один из соавторов данного исследования Нэнси Джи (Nancy Gee). "Социальная поддержка, получаемая подростками от домашних питомцев, может способствовать их психологическому равновесию в предстоящей взрослой жизни, однако долгосрочные аспекты влияния домашних животных на развитие детей еще предстоит изучить".

Информация о Центре питания домашних животных WALTHAM:  

Центр питания домашних животных WALTHAM представляет собой организацию в структуре Mars Petcare, занимающуюся фундаментальными научными исследованиями, касающимися вопросов питания и обеспечения благополучия домашних животных, включая собак, кошек, лошадей, птиц и рыб, а также их благоприятного воздействия на людей. Знания и опыт специалистов научно-исследовательского центра WALTHAM, расположенного в графстве Лестершир (Англия), вдохновляют компанию на разработку инновационных продуктов, на практике удовлетворяющих потребности домашних животных. Недавно этот центр, известный множеством важных открытий в области питания домашних животных, на основании которых появилось более 600 научных статей, получивших высокие оценки экспертов, отметил свой полувековой юбилей. В настоящее время WALTHAM продолжает сотрудничество с передовыми научно-исследовательскими учреждениями, продвигая разработанную Mars Petcare концепцию, целью которой является улучшение качества жизни домашних животных, и создавая научно-практический фундамент для поддержки ее ведущих брендов, включая PEDIGREE(R), WHISKAS(R), ROYAL CANIN(R), BANFIELD(R) Pet Hospital, IAMS(R) , CESAR(R), NUTRO(R), SHEBA(R), DREAMIES(R) и EUKANUBA(R). http://www.waltham.com

Photo: http://mma.prnewswire.com/media/458702/Mars_Petcare.jpg Source: Mars Petcare

Эбигейл Стивенсон (Abigail Stevenson), Abigail.stevenson@effem.com, +44-7966-920486 

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