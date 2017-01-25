Booking.com: командировки мотивируют сотрудников работать

МОСКВА, Россия, January 25, 2017/PRNewswire/. Согласно опросу "Booking.com для бизнеса" - мирового лидера в сфере бронирования проживания для деловых поездок - директора компаний недооценивают значимость командировок. Деловые путешествия не просто воспринимаются сотрудниками как поощрение, но и мотивируют их работать, помогая сократить количество увольнений.

Исследование подтвердило общую тенденцию: граница между деловыми поездками и отдыхом размывается. Почти половина бизнес-путешественников (49%) за последние 12 месяцев продлила командировку в другой город или страну, а треть (27%) планирует сделать так в 2017. По прогнозам, эта тенденция будет набирать обороты, так как 46% опрошенных считают, что в этом году будут совершать еще больше бизнес-поездок, чем в 2016[i].

Чтобы помочь компаниям понять изменяющиеся предпочтения бизнес-путешественников, "Booking.com для бизнеса" определил основные тенденции этого феномена и подготовил несколько советов для тех, кто все чаще находится в пути.

Чтобы ознакомиться с трендами, посетите:

https://news.booking.com/businesstravellers2017ru

О Booking.com [http://www.booking.com/?aid=354544&utm_source=PR&utm_medium=email_pr&utm_campaign=22_01_2013 ] :

Booking.com - мировой лидер в сфере онлайн-бронирования отелей и других вариантов размещения. Компания гарантирует своим клиентам самые выгодные цены на все типы размещения - от небольших частных отелей до роскошных пятизвездочных гостиниц. На сайт Booking.com можно зайти в любое время и c любого устройства. Услуги компании по бронированию абсолютно бесплатны для гостей. Сегодня сайт переведен на 43 языка и предлагает более 1 000 000 отелей и других объектов размещения, включая свыше 546 тыс. вариантов для отпуска, по более чем 96 тыс. направлений в 223 странах мира. Количество отзывов, которые гости по всему миру оставляют на сайте после своего проживания, превышает 110 млн: это и деловые путешественники, и те, кто использует Booking.com для организации отдыха. Booking.com имеет собственную службу поддержки, которая обеспечивает круглосуточную помощь всем клиентам на их родных языках и высочайшее качество сервиса.

Booking.com B.V. - подразделение группы компаний Priceline Group (NASDAQ: PCLN), основанное в 1996 году, - владеет и управляет товарным знаком Booking.com(TM). Последние новости компании доступны в Twitter [http://www.twitter.com/bookingcom ], Google+ [https://plus.google.com/+Bookingcom ], Pinterest [http://pinterest.com/bookingdotcom ] и Facebook [http://www.facebook.com/bookingcom ]. Официальный сайт компании - http://www.booking.com [http://www.booking.com?aid=304142〈=en; ]

i. Согласно данным "Предсказаний в сфере путешествий на 2017 год", собранным специалистами Booking.com в сентябре 2016 года при участии 12 781 респондента старше 18 лет из 13 стран мира, совершившего как минимум одну поездку в 2016 и запланировавшего не менее одной поездки в 2017 году. Участники также должны принимать непосредственное участие в принятии решения по поездке.

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

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Booking.com:

Ketchum Maslov

moscow.bookingcom@ketchum.com

Анна Горшкова, Елизавета Шулындина

Source: Booking.com

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