Универсиада и ЭКСПО-2017 привлекут в Казахстан туристов со всего мира

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ASTANA, Kazakhstan, January 30, 2017/PRNewswire/. Всемирная зимняя Универсиада в Алматы и выставка ЭКСПО 2017 "Энергия будущего" в Астане открывают миру Казахстан как новое увлекательное туристическое направление в Азии.
Накануне в Алматы был дан старт одному из самых захватывающих спортивных соревнований. Через несколько месяцев, 10 июня, в Казахстане откроется не менее крупное мероприятие - международная специализированная выставка ЭКСПО 2017 в Астане.
Буквально недавно Казахстан был включен в ведущий туристический рейтинг "52 Places to Go", который ежегодно готовится газетой New York Times. Выставка ЭКСПО 2017 отмечена авторами как ключевое событие, которое стоит посетить. ЭКСПО 2017, как и Универсиада, привлечет в республику туристов со всего мира.
В рамках выставки организаторы подготовили для гостей и жителей Казахстана специальные турмаршруты, которые включают посещение ЭКСПО 2017 и достопримечательностей страны.
Так, для туристов открыты 12 природных парков с такими уникальными местами, как Чарынский каньон, Кольсайские озера, Боровое, Баянаул и Каркаралы; объекты, включенные в список Всемирного наследия ЮНЕСКО (Мавзолей Х.А.Яссави, петроглифы Тамгалы и памятники вдоль Шелкового пути), а также специальные направления, например, крупнейший в мире космодром Байконур.
Универсиада и ЭКСПО 2017 ранее подписали меморандум о сотрудничестве. В ледовом комплексе "Алматы Арена" установлена бренд-зона выставки, где посетители могут узнать о ключевых событиях ЭКСПО 2017, павильонах, участниках, проектах, достопримечательностях Казахстана, а также купить билет на это ключевое глобальное мероприятие в области возобновляемой энергетики.
Всемирная зимняя Универсиада 2017 года проходит в Алматы с 29 января по 8 февраля. Это спортивные соревнования среди студентов, которые проводятся под эгидой Международной федерации студенческого спорта (FISU). К участию допускаются студенты, аспиранты и выпускники в возрасте от 17 до 28 лет. В Универсиаде принимают участие 2 000 спортсменов из 55 стран.
Международная специализированная выставка ЭКСПО 2017 под названием "Энергия будущего" ― это выставочное и развлекательное мероприятие, которое пройдет с 10 июня по 10 сентября 2017 года в Астане, Казахстан. Она продлится 93 дня и станет одной из самых зрелищных культурных площадок в следующем году. На данный момент 112 стран и 18 международных организаций подтвердили участие в выставке.
В рамках ЭКСПО 2017 будут разработаны программные документы глобального значения для продвижения энергоэффективного образа жизни и активного внедрения возобновляемых источников энергии.
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Source: National company “Astana EXPO-2017”
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