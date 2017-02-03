ContourGlobal заключает сделки долгосрочного финансирования Воротанского каскада ГЭС

Сделка долгосрочного финансирования в размере $140 млн, обеспечиваемого International Finance Corporation ("IFC"), голландским банком развития FMO и немецкой инвестиционной корпорацией DEG, была заключена 29 декабря 2016 года. Упомянутое финансирование было получено в тот же день. Кредитные средства будут направлены на рефинансирование переходных и акционерных ссуд, привлеченных для приобретения Воротанского каскада ГЭС у правительства Республики Армения в 2015 году, а также для первичного распределения акций между акционерами и оплаты расходов на восстановление комплекса гидроэлектростанций. Конечный срок погашения амортизационного кредита составляет 18 лет, а IFC также предоставила своп на процентную ставку.

Данное финансирование получено компанией совпало с предоставлением немецким банком развития kfW кредита на сумму 51 млн евро правительству Армении. Эти средства также передаются проекту для финансирования капитального ремонта электромеханического оборудования и модернизации станций. Этот кредит, соглашение по которому также было заключено 29 декабря 2016 года, предполагает выделение нескольких траншей со сроками погашения в 2025-2050 гг. Получаемые средства будут направлены на оплату ремонтно-восстановительных работ. В ходе этих работ планируется заменить старое оборудование формирующих Воротанский каскад гидроэлектростанций "Татев", "Шамб" и "Спандарян" новыми турбинами, генераторами, трансформаторами и вспомогательными электромеханическими агрегатами Это позволит повысить надежность и безопасность работы ГЭС, продлить срок их эксплуатации и значительно оптимизировать коэффициент доступности каскада. Завершить ремонтно-восстановительные работы планируется к 2021 году.

Джозеф Брандт (Joseph Brandt), президент и главный исполнительный директор ContourGlobal, материнской компании Воротанского каскада, отметил: "Мы очень рады заключить эти инновационные сделки долгосрочного финансирования воротанского проекта и хотим поблагодарить наших партнеров IFC, FMO, DEG и KfW за их заинтересованность и поддержку. Мы также выражаем благодарность правительству Армении на их усилия по содействию этим сделкам. Полученные кредиты обеспечивают стабильную структуру долгосрочного капитала, что позволяет нам продолжить нашу работу, направленную на гарантированное соблюдение мировых стандартов операционной эффективности, безопасности и надежности".

Воротан представляет собой каскад из трех отдельных гидроэлектростанций с общей генерирующей мощностью в 405 МВт, расположенный на реке Воротан в южной Армении. Комплекс был приобретен компанией ContourGlobal в июле 2015 года, одновременно с чем корпорация IFC выкупила 20% долю участия в проекте.

О компании ContourGlobal

ContourGlobal - международная энергетическая компания, располагающая объектами общей мощностью 4 200 МВт1 в 19 странах на трех континентах земного шара. Штат из 2 000 сотрудников ContourGlobal управляет портфелем, состоящим из 691электростанций, работающих на термальных и возобновляемых источниках энергии с использованием широкого спектра современных технологий.

1 Включая недавно объявленное приобретение объекта в Бразилии, состоявшееся 28 ноября 2016 года