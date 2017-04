Преданность ключевым человеческим ценностям объединила десятки тысяч людей по всему миру

МОСКВА, April 25, 2017/PRNewswire/. Мероприятия, продвигающие мир, дружбу, равенство и здоровый образ жизни, приуроченные к Всемирному дню футбола и дружбы, стартовали сегодня в Европе, Азии, Африке, Северной и Южной Америке. Десятки тысяч детей и взрослых участвуют в дружеских матчах, открытых тренировках, флэшмобах, телемарафонах и спортивных праздниках. Участников по всему миру поддерживают известные футболисты, тренера, телеведущие и артисты.

Впервые день футбола и дружбы был провозглашен в 2014 году юными послами Международной детской социальной программы ПАО "Газпром" "Футбол для дружбы", проходящей при поддержке ФИФА и УЕФА. В этот день, каждый, кто разделяет важнейшие общечеловеческие ценности, такие как равенство, уважение к другим культурам и мирное существование, повязывает на руку сине-зеленый браслет дружбы. Синяя нить браслета символизирует мирное небо, а зеленая - футбольное поле, доступное каждому.

В этом году браслеты дружбы начали носить Хьюго Тинелли, ведущий ТВ продюсер в Аргентине, Ксю Ли, главный редактор информационного агентства в Китае, Димос Пирос, трехкратный победитель Олимпийских Игр из Греции, Миодраг Божевич, знаменитый тренер из Сербии, Кевин Блум, судья высшей категории ФИФА из Нидерландов.

В мероприятиях приняли участие знаменитые футболисты, в том числе сербский защитник Бранислав Иванович и российский вратарь Юрий Лодыгин из футбольного клуба "Зенит" (Санкт-Петербург, Россия), голландский нападающий Дирк Куйт из футбольного клуба "Фейеноорд" (Роттердам, Нидерланды). В Афинах мероприятие посетил победитель чемпионата Европы по футболу 2004 года в составе национальной сборной страны Теодорас Загаракис, действующий член Европарламента от Греции.

"Очень важно, что этот день приходится на момент, когда людям во всем мире необходимо показать и доказать свою приверженность к принципам равенства и уважения друг к другу. "Футбол для дружбы" дает эту возможность и через молодое поколение учит людей миру и дружбе не зависимо от пола, возраста и физических возможностей. Очень рад что Федерация футбола Пакистана была приглашена в программу, в качестве локального оператора. Я надеюсь, что когда-нибудь мы сможем провести финал у нас в стране и пригласить детей со всего света в Пакистан", - поделился эмоциями Фахад Хан, Федерация футбола Пакистана.

