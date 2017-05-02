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Отчет CGAP и Всемирного банка: финансовые сервисы могут повышать жизнестойкость населения

Пресс-релизы
2 мая, 9:00 UTC+3
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Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН (WASHINGTON), 1 мая 2017 г. /PRNewswire/. Консультативная группа помощи малообеспеченным слоям населения (CGAP) и Фонд государственного строительства и миростроительства Группы Всемирного банка обнародовали актуальный отчет, проливающий свет на важность качественных финансовых услуг в периоды гуманитарных кризисов. Такие глобальные бедствия, как сирийский кризис, подвергают риску многих уязвимых людей. В отчете содержатся конкретные рекомендации для участников процессов развития, а также игроков из правительственного и финансового секторов относительно объединения мер краткосрочной гуманитарной помощи с более долгосрочной финансовой инклюзией.

По подсчетам Управления верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев, начиная с 2015 года число вынужденных переселенцев, покинувших свои дома по причинам военных действий, локальных конфликтов и стихийных бедствий, достигло рекордного показателя в 65 млн человек. Хотя такие кризисы различаются по характеру и сфере влияния, их число, тяжесть и сложность стабильно возрастает. Более 90 процентов беженцев принимают у себя развивающиеся страны, что налагает порой невыносимое бремя на их инфраструктуру, коммунальное хозяйство и рынки. Гуманитарные кризисы представляют собой колоссальную проблему для процессов развития, а финансовая инклюзия - обеспечение доступа и возможности пользования финансовых сервисов для всех слоев общества вне зависимости от уровня их дохода, - является одной из потенциально важных возможностей оказания поддержки людям, пострадавшим от подобных кризисов.

Отчет под названием «Роль финансовых сервисов в разрешении гуманитарных кризисов (The Role of Financial Services in Humanitarian Crises)» синтезирует эмпирические доказательства и практический опыт. Для населения, затронутого кризисов, способность справляться с шоком имеет жизненно важное значение, учитывая тот факт, что дестабилизирующий эффект шока зачастую усиливается шаткостью и нестабильностью ситуации. Несмотря на насущную потребность в официальных финансовых сервисах в кризисные времена, доступ к этим сервисам крайне ограничен. Финансовые услуги помогают людям, оказавшимся в кризисной ситуации, справляться с ней самыми различными способами:

  • Денежные переводы помогают обеспечивать людей средствами к существованию: В Кении люди использовали сервис мобильных денег M-Pesa для отправки денежных переводов друзьям и близким в ходе силовых акций, возникших после выборов в 2007 и 2008 гг.
  • Накопления повышают жизнестойкость людей: Семьи, имевшие депозитные счета, смогли быстрее оправиться от последствий тайфуна Хайян на Филиппинах.
  • Страховка снижает степень уязвимости: фермеры в засушливых районах Сенегала и Буркина-Фасо, располагающие полисами страхования, получают более высокий урожай.
  • Ваучеры и наличные переводы оказывают мультипликационный эффект на экономику: Электронные переводы способны ускорить доставку и сократить процент утечек.

Несмотря на потенциально положительную роль финансовых сервисов в жизни людей, пострадавших от кризиса, по-прежнему существует множество важных барьеров, требующих преодоления. В число таких барьеров входит ограниченная или неразвитая финансовая инфраструктура, неподготовленная для обработки возрастающего числа финансовых операций после кризиса; непродуманная правовая и нормативная база, ограничивающая способность некоторых субъектов (например, операторов мобильной связи) предлагать услуги мобильных денег в качестве каналов распространения денежной помощи; и поставщики финансовых сервисов, не располагающие эффективными системами риск-менеджмента для противостояния проблемам с ликвидностью и нагрузкой на инфраструктуру, которые часто сопровождают кризисные ситуации.

Майяда Эль-Зогби (Mayada El-Zoghbi), руководитель группы стратегического планирования, разработки и исследований CGAP, отметила: «Существует колоссальный потенциал для использования финансовой системы в качестве средства для оказания поддержки населению в подготовке к кризисным ситуациям. Являясь сообществом практикующих специалистов и благотворителей, мы находимся в самом начале пути, реализовав лишь малую часть того, что может быть сделано для помощи людям, оказавшимся в беде. Мы надеемся, что этот отчет поможет практикам, донорам и политикам осуществлять правильные инвестиции и принимать правильные регуляторные решения».

В отчете описывается, как благотворители и другие ключевые игроки могут использовать финансовые сервисы в качестве инструментов для подготовки к кризисным ситуациям и управления ними посредством включения целей финансовой инклюзии в гуманитарные программы.

Цейла Пазарбасиоглу (Ceyla Pazarbasioglu), старший директор по вопросам финансов и глобальных рыночных практик Группы Всемирного банка, заявила: «Этот отчет поможет достичь значительного прогресса в глобальной политической дискуссии и стимулировании дальнейшего изучения роли финансовых сервисов в вопросах обеспечения стабильных средств к существованию для людей в условиях кризиса». 

CGAP (Консультативная группа помощи малообеспеченным слоям населения) представляет собой глобальное партнерство более чем 30 ведущих организаций, стремящихся расширить доступ к финансовым услугам для люд ей по всему миру. CGAP разрабатывает инновационные решения, проводя с этой целью практические исследования и активно сотрудничая с поставщиками финансовых сервисов, политиками и спонсорскими организациями. Осуществляя свою деятельность из штаб-квартиры Всемирного банка (World Bank), CGAP объединяет прагматичный подход к ответственному рыночному развитию с платформой конструктивной и обоснованной пропаганды, чтобы предоставить бедным слоям населения расширенный доступ к финансовым услугам и тем самым повысить качество их жизней. Узнать больше можно на www.cgap.org.

Созданный в 2008 году Фонд государственного строительства и миростроительства (SPF) является крупнейшим глобальным мультидонорским трастовым фондом Группы Всемирного банка, учрежденным с целью финансирования инновационных подходов к строительству государства и обеспечению мира в регионах нестабильности, конфликтных ситуаций и кровопролитных войн. Узнайте больше на http://www.worldbank.org/en/programs/state-and-peace-building-fund

Логотип - https://mma.prnewswire.com/media/506213/CGAP_Logo.jpg 
Логотип - https://mma.prnewswire.com/media/506195/SPF_World_Bank_Group_Logo.jpg  

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Эстер Ли Роузен (Esther Lee Rosen), CGAP,  | erosen@worldbank.org | +1 (202) 458-0147

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