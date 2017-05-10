Trina Solar сообщила о новом рекорде эффективности солнечных элементов IBC

Элемент-рекордсмен был произведен на крупной кремниевой (Cz) подложке с легированным фосфором посредством низкозатратного промышленного процесса IBC, характеризующегося использованием традиционной технологии трубного легирования и полноэкранной печатной металлизации. Солнечный элемент размером 156×156 мм2 достиг эффективности общей площади на уровне 24,13%, что было подтверждено измерениями независимой организацией Japan Electrical Safety & Environment Technology Laboratories (JET). Общая измеренная площадь солнечного элемента IBC составила 243,3 см2 без апертуры. Элемент-чемпион отличается следующими характеристиками: напряжение фотоэдс V oc на уровне 702,7 мВ, плотность тока короткого замыкания J sc - 42,1 мА/см2 и коэффиент наполнения FF в 81,47%.

В феврале 2014 года Trina Solar и Австралийский национальный университет (ANU) совместно объявили о мировом рекорде коэффициента использования площади раскрыва на уровне 24,37%, достигнутом для лабораторного солнечного элемента IBC 4 см2, изготовленного на подложке типа n зонной плавки (FZ) и с использованием технологии фотолитографического межэлементного соединения. В декабре того же года Trina Solar сообщила о достижении показателя эффективности общей площади в 22,94% для промышленной, более крупной, версии солнечного элемента IBC (156x 156 мм2, подложка 6"). В апреле 2016 года компания представила оптимизированный промышленный недорогой солнечный элемент IBC с эффективностью общей площади на уровне 23,5%. Новый рекордный показатель 24,13% всего на 0,24% ниже рекордного коэффициента использования площади раскрыва, совместно полученного компанией и ANU с помощью лабораторного элемента небольшого размера. Эффективность общей площади всегда ниже КИП раскрыва - это объясняется потерями эффективности по краям элемента и в зонах электрического контакта.

«Мы рады сообщить о новейшем достижении нашей исследовательской команды в SKL PVST. За несколько последних лет наши специалисты НИОКР смогли значительно повысить эффективность наших элементов IBC типа n, раздвигая границы возможного, превосходя все наши предыдущие рекорды и подойдя вплотную к показателям лабораторного элемента, разработанного в сотрудничестве с ANU три года назад, - отметил д-р Пьер Верлинден (Pierre Verlinden), вице-президент и главный научный сотрудник Trina Solar. - Солнечные элементы IBC являются одними из самых эффективных кремниевых элементов, доступных на сегодняшний день и особенно подходящих для применения в условиях, где высокая удельная мощность важнее LCOE (полной приведенной стоимости электроэнергии). Наша программа создания IBC-элементов неизменно ориентирована на разработку крупногабаритных элементов и низкозатратных промышленных процессов. Мы очень рады объявить, что наши промышленные IBC-элементы большого размера почти достигли того же уровня производительности, что и небольшой лабораторный элемент, полученный три года назад с помощью фотолитографического процесса. В стимулируемой инновациями фотоэлектрической отрасли Trina Solar всегда ориентируется на создание передовых PV-технологий и продуктов с повышенной эффективностью элементов и сниженной стоимостью системы. Наша цель заключается с неизменной разработке технологических инноваций и их скорейшем переводе на коммерческие рельсы».

О компании Trina Solar Limited

Trina Solar Limited является мировым лидером в сфере солнечных фотоэлектрических модулей, решений и сервисов. Компания, основанная в 1997 году в качестве интегратора PV-систем, на сегодняшний день стимулирует развитие сектора интеллектуальной энергии вместе с установщиками, дистрибьюторами, коммунальными компаниями и застройщиками по всему миру. Для получения дополнительной информации посетите www.trinasolar.com.

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