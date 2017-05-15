Лучшие кухни мира будут представлены на ЭКСПО-2017 в Астане

Путин видит хорошие перспективы продления соглашения об ограничении добычи нефтиЭкономика и бизнес 15 мая, 13:10
Фильм Тодоровского "Большой" вошел в тройку лидеров прокатаКультура 15 мая, 12:58
Хоккеист Кузнецов тренируется в звене с Барабановым и Ткачевым накануне матча с латвийцамиСпорт 15 мая, 12:56
Пассажиропоток аэропортов Кубани в январе-апреле вырос на 17%, до 2,5 млн человекТранспорт 15 мая, 12:54
Глава оборонного комитета Бундестага призвал вывести Бундесвер из ТурцииМеждународная панорама 15 мая, 12:46
Путин: Россия категорически против расширения клуба ядерных державПолитика 15 мая, 12:45
Число новых случаев ВИЧ в России в 2016 году резко сократилосьОбщество 15 мая, 12:43
Павел Чухрай получит почетный приз XXVIII "Кинотавра"Культура 15 мая, 12:39
Путин на форуме "Один пояс - один путь". ВидеотрансляцияЭкономика и бизнес 15 мая, 12:34
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
АСТАНА, Казахстан, May 15, 2017/PRNewswire/. Посетители выставки ЭКСПО-2017 "Энергия будущего" в Астане смогут отведать блюда самых разнообразных и экзотических кухонь мира: от европейской до ангольской.
ЭКСПО-2017 удивит посетителей не только последними разработками в сфере "зеленой" энергетики и масштабной культурно-развлекательной программой, но и порадует гостей национальными ресторанами, которые откроются в павильонах стран-участниц.
На территории выставки также будут работать почти три десятка ресторанов и кафе, которые удовлетворят вкусы истинных гурманов. Туристы смогут попробовать блюда казахской кухни в Tay Qazan, турецкой - в Ozyurt Restaurant, европейской - в Line Brew; русской, американской, чешской, итальянской, ангольской, иорданской, малайской, афганской, пакистанской и иранской.
Самый большой ресторан откроется в China Cuisines&Culture Pavilion, где пройдет неделя китайской кухни. Посетители смогут познакомиться с восемью основными кухнями регионов КНР.
Международная специализированная выставка ЭКСПО-2017 "Энергия будущего" ― это выставочное и развлекательное мероприятие, которое пройдет с 10 июня по 10 сентября 2017 года в Астане, Казахстан. Она продлится 93 дня и станет одной из самых зрелищных культурных площадок в этом году. Свое участие в выставке подтвердили 115 стран и 22 международные организации.
В рамках ЭКСПО-2017 будут разработаны программные документы глобального значения, которые обеспечат продвижение энергоэффективного образа жизни и активного внедрения возобновляемых источников энергии.
Natalia Kostikova, expo2017@m-p.ru, +7-(903)-209-35-00
Source: National company “Astana EXPO-2017”