Лучшие кухни мира будут представлены на ЭКСПО-2017 в Астане

АСТАНА, Казахстан, May 15, 2017/PRNewswire/. Посетители выставки ЭКСПО-2017 "Энергия будущего" в Астане смогут отведать блюда самых разнообразных и экзотических кухонь мира: от европейской до ангольской.

ЭКСПО-2017 удивит посетителей не только последними разработками в сфере "зеленой" энергетики и масштабной культурно-развлекательной программой, но и порадует гостей национальными ресторанами, которые откроются в павильонах стран-участниц.

На территории выставки также будут работать почти три десятка ресторанов и кафе, которые удовлетворят вкусы истинных гурманов. Туристы смогут попробовать блюда казахской кухни в Tay Qazan, турецкой - в Ozyurt Restaurant, европейской - в Line Brew; русской, американской, чешской, итальянской, ангольской, иорданской, малайской, афганской, пакистанской и иранской.

Самый большой ресторан откроется в China Cuisines&Culture Pavilion, где пройдет неделя китайской кухни. Посетители смогут познакомиться с восемью основными кухнями регионов КНР.

О выставке ЭКСПО-2017 в Астане

Международная специализированная выставка ЭКСПО-2017 "Энергия будущего" ― это выставочное и развлекательное мероприятие, которое пройдет с 10 июня по 10 сентября 2017 года в Астане, Казахстан. Она продлится 93 дня и станет одной из самых зрелищных культурных площадок в этом году. Свое участие в выставке подтвердили 115 стран и 22 международные организации.

В рамках ЭКСПО-2017 будут разработаны программные документы глобального значения, которые обеспечат продвижение энергоэффективного образа жизни и активного внедрения возобновляемых источников энергии.

Natalia Kostikova, expo2017@m-p.ru, +7-(903)-209-35-00

Source: National company “Astana EXPO-2017”