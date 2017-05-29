ЭКСПО-2017: билеты на специальные дни поступили в продажу

АСТАНА, Казахстан, May 29, 2017/PRNewswire/. Организаторы выставки ЭКСПО-2017 подготовили для посетителей насыщенную культурно-развлекательную программу в рамках специальных дней.

Они выпадают на 10 июня - День открытия, 6 июля - День Астаны, 30 августа - День Конституции и 10 сентября - Закрытие выставки. Стоимость билетов на специальные дни составляет 6 000 тенге ($19). Посетить ЭКСПО-2017 в специальный день также можно, купив билет с открытой датой выходного дня или сувенирный билет.

Одним из самых ярких мероприятий в День открытия выставки станет шоу "Симфония Великой Степи": отражение основных этапов развития Казахстана от мифологического сотворения мира до наших дней. Гости смогут узнать о самых значимых исторических событиях, культурных особенностях и традициях казахского народа. Завершится церемония открытия захватывающим фейерверком, который создаст эффект воды, огня и ветра.

6 июля на территории ЭКСПО-2017 пройдет праздничный концерт в честь Дня Астаны под девизом "Энергия моей столицы". Зрителям будет представлена музыкальная программа в исполнении популярных казахстанских классических, фольклорных и эстрадных артистов, а также приглашенных мировых звезд.

День Конституции, празднуемый в Казахстане 30 августа, наполненный особым духом единения и патриотизма, станет важным мероприятием по продвижению авторитета Казахстана как правового и демократического государства. Специальная программа, которая состоится на открытой сцене Амфитеатра, будет включать торжественную часть и концерт с участием лучших творческих коллективов и сольных исполнителей Казахстана.

10 сентября на открытой сцене Амфитеатра состоится яркая концертная программа, посвященная закрытию ЭКСПО-2017.

Кроме того, вечером каждого выставочного дня, с 10 июня по 10 сентября, на территории ЭКСПО-2017 будут проходить шоу и парады, а на павильоне "Нур-Алем", крупнейшем в мире здании сферической формы, будет проводиться захватывающее световое шоу, которое раскроет историю энергетики и расскажет иностранным гостям о Казахстане.

В главном образовательном объекте - Astana Contemporary Art Center - на протяжении всего лета будут проходить эксклюзивные программы музея современного искусства Garage (Москва). Там же откроется выставка Artists & Robots, которую впервые в Казахстан привезет парижский Grand Palais.

О выставке ЭКСПО-2017 в Астане

Международная специализированная выставка ЭКСПО-2017 "Энергия будущего" - пройдет в Казахстане в городе Астана с 10 июня по 10 сентября 2017 года. Она продлится 93 дня, и станет одной из самых зрелищных культурных площадок в этом году по всему миру. Свое участие на ЭКСПО-2017 подтвердили 115 стран и 22 международные организации.

Билеты на Выставку можно приобрести на официальном сайте по продаже билетов на Выставку tickets.expo2017astana.com [http://www.tickets.expo2017astana.com ]. Там же вы найдете адреса официальных билетных касс.

Natalia Kostikova, expo2017@m-p.ru, +7(903)209-35-00

Source: National company “Astana EXPO-2017”