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Производитель коммерческих дронов ММС за два года нарастил масштабы бизнеса на 500%

Пресс-релизы
30 мая, 10:00 UTC+3
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Материал из 1 страницы

ШЭНЬЧЖЭНЬ (SHENZHEN), Китай, 30 мая 2017 г. /PRNewswire/. Китайский производитель коммерческих дронов, компания ММС за последние два года нарастила масштабы своего бизнеса на 500%. С момента выпуска первого дрона на водородных топливных элементах объем полученных компанией заказов подскочил до заоблачных $10 млн. Разработанные компанией решения для подвешивания силовых линий, доковая система и уникальная система полной нагрузки в формате "plug-and-play" стремительно движутся к верхним строчкам рейтингов рынка дронов. Как им это удается? 

Все звенья бизнеса являются местными

"Все звенья бизнеса – местные", - говорит Джн Куэльч (John Quelch), профессор делового администрирования Гарвардской школы бизнеса. Никто не понимает этого лучше, чем глобальный бизнес, и компания ММС смоделировала свой рост на основе данной концепции. ММС не только продает свою продукцию за рубеж - предприятие учредило совместные производственные подразделения в пяти странах мира. Все подобные партнерские связи отличаются значительной глубиной.

"Мы полагаемся на дальнейшее расширение открытых, кооперативных и региональных партнерств, - отмечает Лью Лео (Liu Leo), главный исполнительный директор ММС. - Углубленное сотрудничество ММС с нашими партнерами позволяет нам развиваться значительно быстрее - мы рассчитываем на понимание нашими партнерами региональных рынков и их потребностей".

Углубленное сотрудничество

Партнерства ММС с совместными производственными предприятиями предполагают передачу технологий сборки и тестирования дронов, а также производства водородных топливных элементов. Компания тесно сотрудничает со своими партнерами в вопросах разработки продуктов для удовлетворения запросов клиентов, контроля расходов на сырье и соблюдения местных нормативных требований. Перенос производства на региональные рельсы предоставляет ММС возможность изучить местные сегменты экономики: от правительственного сектора и правоохранительных органов до коммерческих применений в нефтяной или энергетической сферах. Подобное углубленное понимание рынка трансформируется в таргетированные сервисные предложения для клиентов. 

Корпоративные преимущества

В южном Китае есть еще одна компания, являющаяся лидеров в сфере рекреационных дронов, однако применяемые ею и другими производителями изделий для масс-маркета методы дистрибуции продукции не всегда дают желаемый результат на коммерческом рынке. Работа с клиентами из промышленного, оборонного и правоохранительного секторов требует корпоративного подхода. Партнерство с производственными предприятиями обеспечивает ММС способность разрабатывать индивидуальные решения и сервисные пакеты, которых ожидают крупные организации.

Проблемы сотрудничества

Создание углубленных местных партнерств - задача непростая, но стоящая. Процесс технологического обмена сопряжен с определенными трудностями, а кастомизация может оказаться весьма затратной. Но результаты этих процессов демонстрируют потенциальные преимущества, которых можно достичь путем переноса вашего бизнеса поближе к клиентам. 

"Мы намереваемся и дальше развиваться в этом направлении, - отметил г-н Лео. - В наши планы входит создание других совместных производственных предприятий и содействие укреплению позиций региональных отраслей. Сотрудничество с местными предприятиями окупило себя во всех аспектах - от разработки до послепродажной поддержки".

Чтобы узнать больше о ММС, посетите веб-сайт http://www.mmcuav.com/

Спринг (Spring)
+86 755 8607 4603
dushuping@mmcuav.com

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