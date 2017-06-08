G2A PAY: будущее онлайн-платежей за электронными кошельками

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ГОНКОНГ (HONG KONG), June 7, 2017/PRNewswire/. Международная торговля развивается стремительными темпами, и клиенты находятся в постоянном поиске наиболее удобных методов осуществления платежей. Один из них - цифровой кошелёк, - в последнее время приобретает растущую популярность. Какие причины стоят за этим и почему электронные кошельки могут стать предпочтительным методом платежей в ближайшем будущем?
(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/520725/G2A_eWallet.jpg )
Одной из ключевых характеристик электронных кошельков, привлекающей как коммерческие предприятия, так и частных пользователей, является их исключительное удобство. Осуществляет ли клиент онлайн-платёж, использует ли свой смартфон для оплаты в традиционных магазинах, наличие прямого доступа к онлайн-кошельку решает целый ряд потенциальных проблем или сложностей.
В первую очередь, электронный кошелёк освобождает потенциального клиента от необходимости каждый раз предоставлять сведения кредитной карты или передавать их магазину для дальнейшего использования. Цифровые кошельки охраняют спокойствие клиентов и экономят им время при совершении каждой транзакции. Единственная операция, которую требуется совершить в физическом магазине, - это прикосновение к терминалу с помощью мобильного телефона, на котором установлена актуальная версия приложения выбранного покупателем электронного кошелька.
В некоторых случаях такой платёжный метод может оказаться чрезвычайно удобным для клиентов, осуществляющих платежи в иностранной валюте. Цифровые кошельки делают поездки за рубеж проще. Одним из подобных примеров является приложение G2A Wallet, конвертирующее денежные средства в монеты эквивалентной ценности и осуществляющее обмен валют по выгодным для пользователя ставкам.
Другим аспектом, привлекающим растущее число пользователей, является простота и удобство онлайн-переводов, особенно между клиентами одного и того же провайдера. Обработка таких переводов занимает очень небольшое время по сравнению с традиционными банковскими транзакциями. Это особенно верно в случае, когда определённый электронный кошелёк является частью системы, изначально созданной в качестве дополнения к розничной сети или рыночной площадке. Именно такими решениями являются Amazon Pay, G2A PAY [https://pay.g2a.com ] или Apple Pay. Каждое из этих приложений имеет широкую сферу применения, однако их первичной функцией является обслуживание продавцов и покупателей в рамках соответствующих платформ.
Все перечисленные свойства позволяют с высокой долей вероятности утверждать, что онлайн-кошельки в обозримом будущем станут предпочтительным методом оплаты в развитых странах. По мере развития данная платёжная технология может стать ценной для онлайн-магазинов и поставщиков платёжных сервисов, стремящихся расширять собственный бизнес.
Для получения более подробной информации обращайтесь: pr@g2a.com
Photo: http://mma.prnewswire.com/media/520725/G2A_eWallet.jpg Source: G2A.com
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