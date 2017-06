The Word Network подала в FCC жалобу на участие Comcast в незаконной дискриминации

ДЕТРОЙТ (DETROIT), 9 июня 2017 г. /PRNewswire/ -- The Word Network, ведущий и самый популярный в мире афроамериканский религиозный канал, обратился к FCC с жалобой на нарушение Comcast своих обязательств, предписанных постановлением FCC, одобряющим слияние Comcast с NBC Universal, при одностороннем исключении The Word Network из списка каналов, транслируемых 7 миллионам частных домохозяйств, в январе этого года.

PDF - https://mma.prnewswire.com/media/521551/The_Word_Network_FCC_Complaint.pdf

Логотип - https://mma.prnewswire.com/media/445532/The_Word_Network_Logo.jpg

Постановление FCC запрещает Comcast осуществлять дискриминацию таких каналов, как The Word Network, на основании их принадлежности или непринадлежности Comcast. Вместе с тем, на фоне расширения компанией Comcast масштабов дистрибуции контента The Word Network, - ведущей телевизионной сети в данной категории, - компания предоставила собственным каналам, даже не демонстрирующим высокие показатели, лучшие финансовые и дистрибуционные условия. Comcast не впервые пренебрегает своими обязательствами по результатам слияния c NBC Universal.

Кроме того, лишение миллионов афроамериканцев доступа к религиозным программам, на которые они полагаются, противоречат публичным заверениям Comcast в поддержке культурного многообразия, активно провозглашавшимся компанией при подаче заявки на одобрение слияния с NBC Universal.

The Word Network выражает уверенность, что Комиссия сможет разобраться в очевидных попытках Comcast продвигать принадлежащие ей отныне каналы NBC Universal, предпринимая дискриминационные и вредные действия против миноритарных каналов вроде The Word Network.

В своей жалобе FCC The Word Network сообщает Комиссии: "Отношение Comcast [к независимому и непринадлежащему ей каналу Word Network] представляет собой именно тот образ действий, который и вызывал у Комиссии опасения при рассмотрении заявки на приобретение компанией Comcast NBC Universal".

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СМИ: MORT MEISNER ASSOCIATES,

МОРТ МЕСНЕР (MORT MEISNER), 248-545-2222