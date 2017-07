В программе "ФУТБОЛ ДЛЯ ДРУЖБЫ" приняли участие дети из 64 стран

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июля 2017 /PRNewswire/. В Санкт-Петербурге состоялся пятый сезон международного детского социального проекта компании "Газпром" "Футбол для дружбы".

Программа объединила футболистов из 64 стран мира, выступивших в роли "послов" проекта. 12-летние мальчики и девочки были разделены на восемь международных "сборных дружбы". Тренерские функции выполняли молодые игроки, принимавшие участие в предыдущих сезонах программы.

Лагерь дружбы работал с 27 по 29 июня этого года. Молодые судьи и знаменитые футболисты обучали юных игроков азам установления взаимоотношений между командами, разработки игровой тактики и оказания поддержки друг другу.

1 июля участники проекта "Футбол для дружбы" встретились на изумрудном газоне футбольного поля, чтобы показать гостям из всех уголков земного шара, что дружба между людьми не зависит от пола, физических возможностей и национальности.

"Мне нравится участвовать в этой программе. В прошлый раз я была игроком, а сегодня уже выступаю в роли молодого тренера. Эта роль для меня нелегка, поскольку приходится быть примером моей команде и возглавлять их. Я уверена, что мое будущее будет связано со спортом", - отметила единственная девочка-тренер.

В отборе перед финальным матчем дружбы принял участие главный тренер петербургской команды по регби на инвалидных колясках.

Кульминацией соревнований пятого сезона проекта стала уникальная церемония награждения финалистов. Капитаны команд обменялись медалями, дипломами и специальными призами.

Молодые игроки, не принимавшие участие в финальной игре, провели ряд мероприятий, направленных на поддержку и популяризацию ценностей программы "Футбол для дружбы". К юным спортсменам присоединились и главный "посол" программы, лучший бомбардир в истории российской национальной сборной Александр Кержаков, главный тренер национальной команды Станислав Черчесов и глава Российского футбольного союза. За ходом соревнований наблюдали более 200 журналистов из ведущих мировых спортивных СМИ и представители разнообразных футбольных ассоциаций.

