Ллойдс Энерджи и ПАО "Газпром автоматизация" подписали соглашение о сотрудничестве

МОСКВА, August 7, 2017/PRNewswire/. Компания «Ллойдс Энерджи Лтд» и ПАО «Газпром автоматизация» подписали соглашение о сотрудничестве в области строительства прибрежных плавучих барж по производству сжиженного природного газа (ППБСПГ) на территории Российской Федерации.

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Подписание данного документа дало старт реализации мероприятий проекта по строительству ППБСПГ. Данное событие свидетельствует о важности сотрудничества и координации между сторонами соглашения на основе международных стандартов. В своем намерении осуществлять сотрудничество и координацию совместной деятельности стороны руководствуются желанием активизировать и укрепить свои деловые отношения посредством заключения соглашения о партнерстве, что будет способствовать наиболее эффективному использованию имеющихся у них экспертных знаний и производственно-технических возможностей в целях строительства ППБСПГ в Российской Федерации.

Предметом соглашения о сотрудничестве является организация совместной работы сторон, направленной на поиск инвесторов и заказчиков для реализации на территории Российской Федерации проектов, предусматривающих проектирование, строительство, выполнение пусконаладочных работ и ввод в эксплуатацию прибрежных плавучих барж по производству сжиженного природного газа в комплексе с наземной инфраструктурой.

Source: Lloyds Energy

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