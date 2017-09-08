Snatchbot.me запускает магазин SnatchBot

ГЕРЦЛИЯ ПИТУАХ, Израиль, 8 сентября/PRNewswire/ -- Ведущая платформа для создания ботов SnatchBot представила первый в мире магазин чат-ботов с метким названием "Магазин SnatchBot" . Компания создавала ботов для некоторых мировых ведущих брендов, среди которых Interactive FX, Tata Communications, Veolia и другие.

(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/523990/SnatchBot_Logo.jpg )

Video: https://youtu.be/Mso6DdMxfQQ

Магазин SnatchBot - торговая площадка, полностью интегрированная с комплексной платформой SnatchBot для создания ботов. Она предоставляет бесплатные и готовые к использованию шаблоны для широкого перечня сфер, которые включают службы поддержки клиентов, банкинг, сферы путешествий, туризма и электронной коммерции, но не ограничиваются ими.

Магазин SnatchBot состоит из двух частей: шаблонов ботов и каталога ботов. В первой предприятия могут получить доступ к настраиваемым, заточенным под конкретные задачи и готовым ботам для разнообразных отраслей и сфер применения. Пользователи могут просто выбрать шаблон, соответствующий их нуждам, и немедленно начать пользоваться своим ботом. Каталог ботов включает стандартных ботов, которых можно добавить в желаемые каналы одним нажатием.

Эта эксклюзивная торговая площадка предлагает предприятиям быстрый и простой способ для настройки готовых ботов под свой бренд и их запуска на каналах с высокой посещаемостью, таких как Slack, SMS, Facebook Messenger, а также на сайтах.

"Целью SnatchBot всегда было сделать создание и запуск чат-ботов доступным каждому", - сказал сооснователь и генеральный директор SnatchBot Генри Бен Эзра. "Магазин и платформа SnatchBot существенно снизят время и затраты, которые ранее требовались для создания ботов".

Сначала в магазине SnatchBot будут предлагаться боты, разработанные в компании и ее сообществом пользователей чат-ботов. Новые боты будут добавляться на регулярной основе. У разработчиков также будет возможность представить себя на торговой площадке.

Вот всего несколько примеров типов шаблонов ботов, которые будут доступны при запуске:

Боты для онлайн-магазинов позволят компаниям запустить полнофункционального чат-бота для онлайн-торговли.

Боты службы по работе с клиентами для автоматизации поддержки клиентов и торговой коммуникации, а также ответов на частые вопросы.

Боты для гостиничного бизнеса, представляющие беспрецедентную ценность для отраслевых компаний благодаря упрощению планирования и бронирования поездок при помощи виртуального помощника.

Боты для электронной коммерции - персональный ассистент для умных покупок, который поможет эффективно отвечать на запросы клиентов.

От гостиничного бизнеса и путешествий до здравоохранения и прогноза погоды - магазин SnatchBot предложит десятки вариантов готовых ботов, подходящих для широкого перечня отраслей. Чтобы начать, не нужно ничего платить, а самих ботов можно запустить за считанные минуты. SnatchBot предлагает бесплатный доступ к магазину, ботам, шаблонам и службе поддержки.

"Магазин SnatchBot делает создание и запуск ботов даже более легкими, чем SnatchBot их сделал уже", - заявил Генри Бен Эзра. "С нашими готовыми шаблонами ботов предприятия смогут быстро и эффективно запускать чат-ботов практически или совсем без необходимости предварительного обучения сотрудников или клиентов".

О SnatchBot

С момента ее создания в 2015 целью SnatchBot было сделать чат-ботов более доступными, а процесс их создания простым для каждого - будь то разработчик или простой пользователь. Размещенная в сердце "страны стартапов", Герцлии Питуах, компания SnatchBot предлагает всему миру доступ к ботам-собеседникам (чат-ботам) высокого уровня, разговаривающим естественным языком и обеспечивающим крайне позитивный пользовательский опыт и реалистичное диалоговое взаимодействие на всех каналах для коммуникации.

Контактная информация

Посетите магазин SnatchBot, чтобы запустить своего первого бота. Для получения более детальной информации о платформе для создания ботов SnatchBot посетите, пожалуйста, наш веб-сайт https://Snatchbot.me или нажмите "Связаться":

Ализа Кан

Глава операционного отдела и маркетинговый директор

00972-3-905-9613

aliza@snatchbot.me