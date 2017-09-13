Regen Lab® представила данные об использовании в дерматологии технологии Cellular Matrix®

LAUSANNE, Швейцария, September 13, 2017/PRNewswire/. "Журнал Американской академии дерматологии" недавно опубликовал "Проспективное исследование: Эффективность аутологичной богатой тромбоцитами плазмы в сочетании с гиалуроновой кислотой для омоложения кожи", авторами которого являются Херсант Б., Сид Ахмед-Мези М., Ниддам Дж., Ла Падула С., Ноэль У., Эззедин К., Родригес А.М., Менингауд Дж.П. (http://www.jaad.org/article/S0190-9622(17)31769-3/pdf )

(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/555148/Regen_Lab_Logo.jpg )

Благодаря опубликованным клиническим исследованиям технология Cellular Matrix также получила признание в области лечения костно-мышечной боли, в частности, для лечения остеоартрита коленного сустава.

Выпущенные патенты:

- для получения богатой тромбоцитами плазмы в пробирках с тиксотропным сепараторным гелем: патент США US 8529957, европейский патент EP2073862B, (...)

- На технологию CellularMatrix: для получения богатой тромбоцитами плазмы, смешанной с гиалуроновой кислотой в пробирках: патент США US 8945537, патент США US9517255, европейский патент EP2544697B1, Канада, КНР, Австралия, Япония, Россия, Израиль, (...)

Компания Regen Lab стремится обеспечить соблюдение своих прав интеллектуальной собственности и патентных прав во всем мире. Компания уже подала многочисленные патентные иски в Европе, КНР и Соединенных Штатах Америки.

(http://www.prweb.com/releases/2016/11/prweb13849507.htm).

13-17 сентября 2017 года компания Regen Lab примет участие в Ежегодном собрании Европейской Академии дерматовенерологии (EADV) в Женеве, Швейцария, а 16-20 февраля 2018 года - в ежегодной встрече Американской академии дерматологии в Сан-Диего.

Дополнительную информацию о компании RegenLab, ее интеллектуальной собственности, а также связанных с ней действиях можно найти на сайте http://www.regenlab.com/patents.

Source: Regen Lab SA (Switzerland)

David Cohen, contact@regenlab.com, +41-21-864-01-11