Regen Lab® представила данные об использовании в дерматологии технологии Cellular Matrix®

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LAUSANNE, Швейцария, September 13, 2017/PRNewswire/. "Журнал Американской академии дерматологии" недавно опубликовал "Проспективное исследование: Эффективность аутологичной богатой тромбоцитами плазмы в сочетании с гиалуроновой кислотой для омоложения кожи", авторами которого являются Херсант Б., Сид Ахмед-Мези М., Ниддам Дж., Ла Падула С., Ноэль У., Эззедин К., Родригес А.М., Менингауд Дж.П. (http://www.jaad.org/article/S0190-9622(17)31769-3/pdf )
(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/555148/Regen_Lab_Logo.jpg )
Благодаря опубликованным клиническим исследованиям технология Cellular Matrix также получила признание в области лечения костно-мышечной боли, в частности, для лечения остеоартрита коленного сустава.
Выпущенные патенты:
- для получения богатой тромбоцитами плазмы в пробирках с тиксотропным сепараторным гелем: патент США US 8529957, европейский патент EP2073862B, (...)
- На технологию CellularMatrix: для получения богатой тромбоцитами плазмы, смешанной с гиалуроновой кислотой в пробирках: патент США US 8945537, патент США US9517255, европейский патент EP2544697B1, Канада, КНР, Австралия, Япония, Россия, Израиль, (...)
Компания Regen Lab стремится обеспечить соблюдение своих прав интеллектуальной собственности и патентных прав во всем мире. Компания уже подала многочисленные патентные иски в Европе, КНР и Соединенных Штатах Америки.
(http://www.prweb.com/releases/2016/11/prweb13849507.htm).
13-17 сентября 2017 года компания Regen Lab примет участие в Ежегодном собрании Европейской Академии дерматовенерологии (EADV) в Женеве, Швейцария, а 16-20 февраля 2018 года - в ежегодной встрече Американской академии дерматологии в Сан-Диего.
Дополнительную информацию о компании RegenLab, ее интеллектуальной собственности, а также связанных с ней действиях можно найти на сайте http://www.regenlab.com/patents.
Source: Regen Lab SA (Switzerland)
David Cohen, contact@regenlab.com, +41-21-864-01-11