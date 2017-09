Глобальный кибер-альянс расширяет свое международное присутствие

Г-н Бейтс приносит с собой свыше 25 лет опыта работы на технических и руководящих должностях в составе таких мировых гигантов, как Racal, Cable & Wireless, Level 3 Communications и Verizon EMEA. Он войдет в состав высшего руководства альянса и будет оказывать содействие в вопросах разработки глобальной стратегии и расширения деятельности GCA. Терри Уилсон на протяжении многих лет служил полицейским детективом, а до недавних пор занимал пост руководителя кибер-программы Совета начальников национальной полиции (National Police Chiefs' Council (NPCC). Его деятельность в составе альянса будет ориентирована на расширение партнерств GCA.

"Руководство альянса радо приветствовать Энди и Терри к команде GCA. Эти специалисты, располагающие обширным опытом в частном секторе и правоохранительной системе соответственно, будут содействовать расширению взаимодействия GCA с этими ключевыми сообществами, - отметил Фил Рейтингер, президент и главный исполнительный директор GCA. - Мы с нетерпением ждем расширения европейской штаб-квартиры и круга партнеров альянса".

GCA со штаб-квартирами в Нью-Йорке и Лондоне и планами открытия представительства в Брюсселе прилагает все усилия для предоставления реальных, практически реализуемых решений, ориентированных на сокращение рисков Интернет-безопасности, повышение доверия и раскрытие полного потенциала Всемирной сети в качестве двигателя коммерции и коммуникации.

"Интернет открывает колоссальные возможности для улучшения жизни людей по всему земному шару, - прокомментировал г-н Бейтс. - Однако, чтобы гарантировать нашу возможность помогать как можно большему количеству людей, необходимо создать прочный фундамент кибербезопасности. GCA играет ведущую роль в борьбе с киберпреступностью, и я рад стать частью альянса".

"Энди располагает отличным послужным списком в сферах руководства и практического внедрения различных инициатив, а также обширным опытом работы в различных сегментах отрасли с разнообразными технологиями. Я уверен, что специалист со столь значительным опытом и навыками, а также колоссальной энергией, "драйвом" и целеустремленностью, станет чрезвычайно ценным активом для команды GCA, - заявил Трольс ертинг (Troels Oerting), глава совета директоров Глобального кибер-альянса и директор по вопросам информационной безопасности Barclays. - Терри сделал впечатляющую карьеру в полиции и показал себя отличным командным игроком, чьим главным преимуществом является создание мощных партнерств. Я знаю, что в новой роли он применит все свои обширные таланты".

На протяжении последнего года деятельность GCA была ориентирована на сокращение рисков фишинговых атак по электронной почте посредством своего инструмента, позволяющего организациям всех масштабов внедрять протокол доменной аутентификации сообщений, отправки отчетов и согласования (Domain-based Messaging Authentication, Reporting and Conformance (DMARC) - бесплатное и всемирно признанное решение, сокращающее объемы "спуфинга" электронной почты. DMARC препятствует спамерам и фишинговым мошенникам в использовании названия организации для обмана ничего не подозревающих клиентов и проведения кибер-атак. Протокол предоставляет аналитические сведения о любых попытках спаминга, фишинга или спеарфишинга с использованием бренда или названия организации.

"Энди и Терри приносят с собой потрясающую комбинацию опыта работы в правоохранительной системе и бизнес-кругах, что поможет нам продвинуться в реализации нашей миссии по выявлению и противодействию кибер-угрозам", - заявил Иэн Дайсон (Ian Dyson), комиссар лондонской полиции.

"Каждый из них располагает колоссальным багажом технических знаний и опытом высшего руководства организациями частного и государственного сектора. Они станут прекрасным дополнением к и без того мощной команде GCA", - отметил Джон Гиллиган (John Gilligan), глава совета директоров Центра Интернет-безопасности.

О Глобальном кибер-альянсе

Глобальный кибер-альянс (Global Cyber Alliance (GCA)) является международной, межотраслевой инициативой, ориентированной на противодействие кибер-рискам и оптимизацию нашего взаимосвязанного мира. Альянс служит своеобразным катализатором, объединяющим целевые сообщества и ассоциации в среде, вдохновляющей на создание инноваций с конкретными, ощутимыми достижениями. В то время, как большинство усилий, направленных на борьбу с кибер-рисками, ограничиваются конкретной отраслью, сектором или географическим регионом, партнерская GCA не знает границ, а девиз альянса звучит как "Do Something. Measure It" (Сделай что-нибудь. Измерь это), что напрямую отражает миссию организации по искоренению системных кибер-угроз.

GCA, организация, созданная на основании положений 501(c)3, была учреждена в сентябре 2015 года Администрацией прокурора округа Манхэттен, Полицейским управлением Лондона и Центром интернет-безопасности. Узнайте больше на www.globalcyberalliance.org.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Джош Зэкер (Josh Zecher), Vrge Strategies, тел.: (703) 930-4941, email: josh@vrge.us