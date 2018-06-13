По данным отчета Orb Media отношение к старости влияет на здоровье и качество жизни

ВАШИНГТОН (WASHINGTON), 13 июня 2018 /PRNewswire/ Новый отчет о результатах анализа данных Orb Media Inc. демонстрирует прочную связь между нашим отношением к старости, правильным процессом старения и особенностями, наблюдаемыми у представителей различных мировых культур.

Люди с позитивным взглядом на старость имеют больше шансов прожить долгую, здоровую жизнь, чем настроенные негативно. В свою очередь, население, с пессимизмом смотрящее на процесс старения, более подвержено риску сердечных приступов, инсультов и рискует умереть на несколько лет раньше оптимистов.

Люди старшего возраста в странах с низким уровнем уважения к старости чаще заболевают психическими или физическими недугами и сталкиваются с относительной бедностью.

Организация Orb Media собрала данные от 150 000 человек в 101 стране мира, дабы изучить их отношение к старшему поколению. Полученная информация показала, что степень уважения к старости в различных странах сильно варьируется.

Здоровое старение приобретает все более важное значение: население во всех странах за пределами Африки стремительно стареет. Если данная тенденция сохранится в будущем, к 2050 году один из каждых шести людей в мире будет старше 65 лет, а почти полмиллиарда людей на земле перешагнет за 80-летний рубеж.

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