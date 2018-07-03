Logistyx приобретает Transparix для поддержки SaaS-решения при управлении доставки посылок

РОЛЛИНГ-МЕДОУЗ (ROLLING MEADOWS), Иллинойс, 2 июля 2018 г. /PRNewswire/ -- Компания Logistyx Technologies(www.logistyx.com), лидер в сфере систем управления транспортировкой (Transportation Management Execution™ (TME)) посылок, сегодня сообщила о приобретении Transparix - фирмы-разработчика программного обеспечения как сервиса (SaaS) TME с головным офисом с Нидерландах. Сделка приобретения позволяет Logistyx продолжить реализацию стратегии расширения своих глобальных SaaS-продуктов и программной платформы локального управления транспортировкой посылок.

«Transparix приносит Logistyx высококачественные технологии обеспечения транспортного управления, а также обширный отраслевой опыт команды разработчиков, - отметил Джеффри Финли (Geoffrey Finlay), главный исполнительный директор Logistyx Technologies. - Технологии и талант Transparix безупречно вписываются в концепцию нашей компании и дополняют богатую функциональность наших продуктов, помогающих клиентам эффективно отгружать заказы частным и коммерческим потребителям в Северной Америке, Европе, Азиатско-Тихоокеанском регионе и на Ближнем Востоке».

Программное обеспечение Logistyx для доставки грузов с использованием нескольких перевозчиков пользуется популярностью у производителей, дистрибьюторов, розничных торговцев, компаний электронной коммерции и провайдеров логистических услуг по всему миру. "Мы наблюдаем за активным ростом электронной торговли с участием предприятий всех размеров, - добавил г-н Финли. - Соответственно, многие из них обращаются к Logistyx за решением проблемы растущего спроса на глобальный фулфилмент и увеличивающегося объема почтовых отправлений, доставляемых ими сегодня клиентам формата В2В и В2С. Приобретение Transparix повышает гибкость Logistyx в удовлетворении этих и других новых тенденций расширения сферы электронной коммерции. Эта сделка является частью нашей концепции логистики будущего".

Осуществляя свою деятельность с 2001 года, фирма Transparix сумела собрать впечатляющую клиентскую базу, в которую на сегодняшний день входят такие гиганты, как Bosch, Office Depot, Footlocker, ABB, XPO Logistics и многие другие. Сделка приобретения позволяет Logistyx расширить свое присутствие в Европе, а объединение с командой Transparix укрепляет и без того весьма талантливый штат технологических разработчиков.

«Управление перевозками с участием нескольких транспортных компаний - одна из основных компетенций как Logistyx, так и Tranparix, а ассортимент продукции и географический охват двух компаний идеально дополняют друг друга. Оба предприятия предоставляют технологические решения в сочетании с локальной поддержкой, что позволяет нашим клиентам извлекать немедленную ценность из своих транспортных стратегий, - отметил Ричард Хегер (Richard Haeger), управляющий директор Transparix. - На наш взгляд, концепция Logistyx во многом совпадает с тем курсом, что обеспечивал нам успех на протяжении последних 17 лет. Объединение двух лидеров обеспечит принесет значительную выгоду существующим и будущим клиентам».

О компании Logistyx Technologies:

Лидер в сфере систем управления транспортировкой посылок и программных решений для доставки посылок с участием нескольких перевозчиков, компания Logistyx Technologies тесно сотрудничает со своими клиентами для сокращения их расходов на доставку и повышения эффективности их бизнеса. Предприятие с головным офисом с Роллинг-Медоуз (штат Иллинойс) располагает региональными представительствами в Нью-Йорке, Филадельфии, Сан-Диего и Сэнт-Луисе и международными подразделениями в Канаде, Нидерландах, Великобритании и Сингапуре. Logistyx является портфельной компанией своего учредителя Kidd & Company и соучредителя The Firmament Group. Для получения более подробной информации посетите www.logistyx.com.