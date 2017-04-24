"Макрон и Ле Пен воплощают разочарование французов системой"

Первый тур президентских выборов во Франции стал темой №1 для европейских СМИ. Победу основателя движения "На марше" и бывшего министра экономики Эмманюэля Макрона западные журналисты восприняли с осторожным оптимизмом, а второе место главы "Нацфронта" Марин Ле Пен встретили с тревогой. ТАСС отобрал ключевые комментарии журналистов из Германии, Франции и Великобритании.

Le Figaro: "Правоцентристские силы, которые в течение пяти лет обходили социалистов в различных опросах общественного мнения, исключены из дальнейшей гонки за пост президента. Впервые в истории Пятой республики представитель правоцентристского политического лагеря не будет участвовать во втором туре выборов... По всей видимости, следующим президентом Франции станет (Эмманюэль) Макрон. Таким образом, Франсуа Олланд передаст ключи от Елисейского дворца тому, кто был его советником, его министром. Конечно, из двух зол надо выбирать наименьшее: а выбор стоит между продолжением политики Олланда и предложениями Марин Ле Пен о немедленном выходе Франции из зоны евро, что приведет к катастрофическим последствиям для страны. Но одно дело выбирать между двумя экономическими программами и совершенно другое — протягивать руку тем, кто сегодня лицемерно призывает к "союзу всех республиканцев", то есть тем, кто методично работал над дискредитацией кандидатуры Франсуа Фийона. Надо признать, что это приглашение к единству с тем, чтобы "преградить путь "Национальному фронту" и Марин Ле Пен, является обманом. Это станет последним гвоздем в крышку гроба правого политического лагеря во Франции".

Liberation: "Будущий президент Франции начнет управлять страной в весьма непростых условиях. Особых сомнений, что именно Макрон станет следующим президентом Франции, ни у кого нет. Однако, как показали результаты первого тура, разрыв между Макроном и Ле Пен минимальный. Таким образом, молодой политик вовсе не пользуется широкой поддержкой избирателей: такое уже наблюдалось в 2012 году с Франсуа Олландом. Едва заступив на пост, Олланд начал стремительно терять популярность. Все указывает на то, что и на этот раз произойдет аналогичная ситуация. Еще один важный фактор: две традиционные партии, представлявшие на протяжении почти пяти десятилетий систему "правые — левые", оказались исключены из борьбы во втором туре выборов. Кандидат от "Республиканцев" Франсуа Фийон и его соперник от правящей Соцпартии Бенуа Амон на двоих набрали едва 26% голосов. В 2007 году на долю правых и левых приходилось 57% голосов, в 2012-м — 56% голосов. Это говорит о том, что французский электорат тяготеет к внесистемным кандидатам. В полной мере это проявится на предстоящих парламентских выборах. Вполне вероятно, что по итогам выборов в Национальное собрание ни одна из партий не сможет набрать необходимого числа голосов, чтобы претендовать на статус правящей партии".

Le Monde: "В отличие от остальных кандидатов, которые оказались в числе проигравших в первом туре, Меланшон заявил, что не намерен давать своим сторонникам указания, за кого голосовать во втором туре выборов. Он подчеркнул, что "не обладает полномочиями решать за своих избирателей". Результаты, объявленные по окончании первого тура, "не соответствуют ожиданиям", признал он. При этом финалисты его явно не устраивают. Меланшон нередко крайне резко высказывался в адрес Марин Ле Пен и даже называл ее "фашисткой", за что та подала на него в суд. Что же касается Макрона, то данный кандидат явно разделяет иные ценности, нежели лидер "Неподчинившейся Франции". Как будут голосовать крайне левые во втором туре, непонятно. Это весомая часть электората: порядка 19%. Вполне вероятно, что сторонники Меланшона просто не пойдут на избирательные участки во втором туре".

Германия

Neue Osnabruecker Zeitung: "Это произошло, правая экстремистка (лидер "Национального фронта") Марин Ле Пен вышла во второй тур президентских выборов. Это в высшей степени тревожная новость, хотя оснований для паники нет. Широкая поддержка, которую получила Ле Пен, является предостережением. Не только в США, но и в Европе получает все большее распространение национализм. На кону находится многое, президентство Ле Пен представляет собой большую угрозу, чем выход такого важного партнера, как Великобритания, из ЕС. Если по этому же пути пойдут французы, Евросоюз, очевидно, прекратит свое существование. Стоит надеяться, что избиратели подумают об этом во время второго тура выборов. В лице Эмманюэля Макрона у них есть хорошая проевропейская альтернатива".

Schwarzwaelder Bote: "В любом случае Эмманюэль Макрон отправится во второй тур как фаворит. Макрон во главе одной из ведущих стран ЕС устроит как Брюссель и Берлин, так и Варшаву и Мадрид. В то же время для традиционных политических сил во Франции финальный поединок между Макроном и Ле Пен — это катастрофическое подтверждение несостоятельности. Как социалисты, так и консерваторы в равной мере находятся в упадке, избиратели бегут от них прочь. Сейчас ликует беспартийный кандидат".

Badisches Tagblatt: "Многим французам надоели крупные правительственные партии, ложные обещания, политическая элита как таковая. Эмманюэль Макрон и Марин Ле Пен каждый по-своему воплощают собой разочарование французов системой. В то же время Европе, если президентом станет Макрон, удастся избежать испытания на прочность, которое угрожало бы в случае прихода к власти Ле Пен. "Друг Европы" против "врага Европы" — такими словами наблюдатели охотно придают остроту дуэли, которая состоится 7 мая. Как бы то ни было, причины успеха Ле Пен победа Макрона не искоренит. Ощущение упадка "великой нации" будут испытывать многие французы".

Великобритания

Financial Times: "Если исключить развитие каких-либо непредвиденных сценариев, второй тур президентских выборов во Франции станет актом коронации для Эмманюэля Макрона, молодого политика, который до сих пор ни разу не выдвигал своей кандидатуры на выборах президента страны. Еще до проведения первого тура один из опросов общественного мнения показал, что Макрон одержит уверенную победу над Марин Ле Пен 7 мая. Успех Макрона в первом туре голосования с огромным облегчением был воспринят в Европе... Будучи независимым центристом, который выступает за проведение внутренних экономических реформ, процветание Евросоюза и либеральный мировой порядок, он воплощает надежды тех, кто боялся, что этот самый порядок падет после прошлогоднего решения Великобритании выйти из ЕС и победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. Если взглянуть на результат прошедших в марте выборов в Нидерландах, на которых крайне правые не смогли одержать победу, а также на ожидаемый в сентябре триумф умеренных правоцентристов или левоцентристов на парламентских выборах в Германии, то результат голосования во Франции показывает, что еще слишком рано писать некрологи европейской либеральной демократии и Евросоюзу в целом".