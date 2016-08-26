Владельцем BMW, дрифтовавшего перед полицейским в Москве, является подмосковный бизнесмен

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Владельцем дрифтовавшего на Воробьевых горах в Москве автомобиля BMW является учредитель компании, занимающейся недвижимостью и торговлей. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Автомобиль BMW, водитель которого грубо нарушал ПДД накануне на Воробьевых горах в Москве, принадлежит учредителю подмосковной компании, занимающейся недвижимостью и торговлей различными товарами", - сказал собеседник агентства, уточнив, что компания располагается в Химках.

Ранее в одной из социальных сетей появилось видео, на котором видно, как водитель BMW в ночное время грубо нарушает правила дорожного движения, дрифтуя вокруг патрульной машины и сотрудника ДПС, после чего скрывается в неизвестном направлении. Известно, что инцидент произошел накануне в районе Воробьевых гор.

Столичная полиция начала проверку по данному факту.