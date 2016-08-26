Ростехнадзор: наказаны 11 сотрудников из руководства шахты "Северная"

ВОРКУТА, 26 августа. /Корр. ТАСС Наталия Казаковцева/. 11 ответственных лиц из руководства шахты "Северная" АО "Воркутауголь" привлечены к дисциплинарной ответственности по результатам технического расследования аварии, в результате которой 25-28 февраля этого года погибли 36 человек. Об этом сообщил руководитель Ростехнадзора Алексей Алешин на заседании комиссии по расследованию причин аварии. Заседание прошло в Воркуте под председательством вице-премьера РФ Аркадия Дворковича.

"Мы выявили технические и организационные причины аварии. В отношении 11 ответственных руководителей шахты инициированы различные дисциплинарные наказания. В отношении четырех сотрудников шахты поданы материалы об их дисквалификации, семь оштрафованы", - сказал Алешин.

По его словам, в качестве наиболее вероятной рассматривается версия "о воспламенении метановоздушной смеси вследствие короткого замыкания, концентрация которой в стволах шахты была завышена из-за неустойчивого проветривания, в результате огонь стремительно распространился в зону выработок".

Как подчеркнул после в ходе брифинга вице-премьер России, председатель правительственной комиссии по расследованию причин аварии Аркадий Дворкович, достоверно судить о единственной причине произошедшего невозможно из- за нынешнего состояния шахты (шахта затоплена, доступ в нее невозможен - прим. ТАСС).

"Но у нас есть понимание, что все эти версии, все до одной, связаны в том числе с нарушениями со стороны отдельных должностных лиц. Уже сейчас по линии Ростехнадзора осуществляется процесс дисквалификации отдельных лиц, оглашение административных санкций. Продолжается расследование уголовного дела, ход его расследования находится на особом контроле председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина", - сказал Дворкович.