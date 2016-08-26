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Землетрясение магнитудой 5,1 произошло на Филиппинах

Происшествия
26 августа, 19:32 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 26, августа. /ТАСС
Данных о пострадавших или разрушениях, а также об угрозе возникновения цунами не поступало
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ВАШИНГТОН, 26 августа. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,1 произошло на Филиппинах. Об этом сообщила Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков находился в 14 км к северо-западу от города Санта-Моника. Очаг залегал на глубине 97,6 км.

Данных о пострадавших или разрушениях, а также об угрозе возникновения цунами не поступало.

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