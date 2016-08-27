В Италии проходят похороны жертв землетрясения

РИМ, 27 августа. / Корр. ТАСС Алексей Букалов/. Первые похороны жертв землетрясения начались в итальянском городе Асколи-Пичено области Марке, который серьезно пострадал от удара стихии в минувшую среду.

Церемония прощания проходит в муниципальном спортивном зале, где установлено 35 гробов. На ней присутствуют президент республики Серджо Маттарелла, премьер-министр Маттео Ренци, спикеры обеих палат парламента Лаура Болдрини и Пьетро Грассо.

По последним данным, число жертв землетрясения в Италии возросло до 290 человек, сообщило агентство SANA. В стране в субботу объявлен национальный траур

Подземный толчок магнитудой 6,0 произошел в среду в 03:36 по местному времени (04:36 мск), затем последовал второй толчок магнитудой 5,4. Землетрясение, затронувшее обширную зону Апеннинского хребта, почувствовали во многих крупных итальянских городах - Перудже, Риети, Норче. Эпицентр подземных толчков находился в провинции Риети с очагом на глубине четырех км. Землетрясение привело к значительным разрушениям.