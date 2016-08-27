В Италии проходят похороны жертв землетрясения

Кибертанкисты и новый виртуальный супершлем: в Екатеринбурге проходит GadgetShowНовости Урала 27 августа, 15:26
Число жертв землетрясения в Италии возросло до 290 человекПроисшествия 27 августа, 14:15
Начальник ОСБ УВД по ЦАО Москвы арестован на два месяцаПроисшествия 27 августа, 13:42
Версия о поджоге на складе в Москве не подтвердиласьПроисшествия 27 августа, 13:38
В Кабардино-Балкарии убит бандглаварь, причастный к террористическим преступлениямПроисшествия 27 августа, 13:03
Аксенов: Крым сможет вернуть себе славу центра российского киноискусстваКультура 27 августа, 12:57
СМИ: премьер Японии пообещал выделить в течение трех лет $30 млрд на развитие АфрикиМеждународная панорама 27 августа, 12:42
Систему ПВО Южного военного округа попробуют прорвать более 30 самолетов и вертолетов ВКСАрмия и ОПК 27 августа, 12:37
Промес продлил контракт с ФК "Спартак" на пять летСпорт 27 августа, 12:31
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
РИМ, 27 августа. / Корр. ТАСС Алексей Букалов/. Первые похороны жертв землетрясения начались в итальянском городе Асколи-Пичено области Марке, который серьезно пострадал от удара стихии в минувшую среду.
Церемония прощания проходит в муниципальном спортивном зале, где установлено 35 гробов. На ней присутствуют президент республики Серджо Маттарелла, премьер-министр Маттео Ренци, спикеры обеих палат парламента Лаура Болдрини и Пьетро Грассо.
По последним данным, число жертв землетрясения в Италии возросло до 290 человек, сообщило агентство SANA. В стране в субботу объявлен национальный траур
Подземный толчок магнитудой 6,0 произошел в среду в 03:36 по местному времени (04:36 мск), затем последовал второй толчок магнитудой 5,4. Землетрясение, затронувшее обширную зону Апеннинского хребта, почувствовали во многих крупных итальянских городах - Перудже, Риети, Норче. Эпицентр подземных толчков находился в провинции Риети с очагом на глубине четырех км. Землетрясение привело к значительным разрушениям.