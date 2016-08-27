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Начальник ОСБ УВД по ЦАО Москвы арестован на два месяца

Происшествия
27 августа, 13:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, августа. /ТАСС
Андрей Красноперов подозревается в получении взятки
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МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Мещанский суд Москвы санкционировал арест начальника отдела собственной безопасности УВД по ЦАО Москвы Андрея Красноперова, подозреваемого в получении взятки. Об этом ТАСС сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте Елена Марковская.

"По ходатайству следователя задержанный арестован судом на два месяца", - сказала она.

Против Красноперова расследуется уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взятке)".

По версии следствия, в период 2013-2014 гг., находясь на территории Московской области, в том числе на грузопассажирском пароме, расположенном в водной акватории Клязьминского водохранилища сотрудник полиции действуя с целью получения взятки за покровительство предпринимателя получил от него не менее 2 млн руб.

В свою очередь, в пресс-службе московской полиции заявили, что проводится служебная проверка. "В случае установления виновности сотрудника полиции он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесет наказание, предусмотренное законом. Ряд его руководителей будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности", - сказали в полиции.

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