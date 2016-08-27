Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.08:
$ 64.74
€ 73.09
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

На трассу, соединяющую Лондон с Евротоннелем, упал пешеходный мост

Происшествия
27 августа, 15:42 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Максим Рыжков
Полиция графства Кент сообщила об одном пострадавшем
Материал из 1 страницы

ЛОНДОН, 27 августа. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Пешеходный мост обрушился на важнейшую автостраду М20 на юге Англии, после того как в его опору врезался грузовик. Об этом сообщил в эфире телеканал Sky News.

Полиция графства Кент сообщила об одном пострадавшем. Свидетели инцидента рассказали телеканалу, что мост при падении расплющил два грузовика.

Обрушение моста произошло между третьим и четвертым съездами с автострады в районе городка Уэст-Мэллинг. Стражи порядка квалифицируют произошедшее как крупный инцидент.

Автострада М20, связывающая Лондон с туннелем под Ла-Маншем (Евротоннелем) и имеющая первостепенное значение для транспортного сообщения между Великобританией и континентальной Европой, сейчас закрыта для движения в обе стороны.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Страны
Великобритания
В других СМИ
Реклама
Фото
5
В пожаре на северо-востоке Москвы погибли 17 человек
4
После пожара: чем помочь жителям практически уничтоженного огнем дагестанского села
16
Мощное землетрясение произошло в центральной Италии
Выборы-2016
Предвыборный фоторобот: собери лидера партии
Правый или левый? Пройди тест и определи свои политические взгляды!
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Украинские радикалы напали на здание Россотрудничества в Киеве
2
На западе Москвы водитель скрылся после наезда на пешеходов, одна женщина погибла
3
Мутко: из первоначальной версии доклада Макларена пропала пара страниц
4
Чемпионом мира по игре на воображаемой гитаре стал американец Мэтт Бернс
5
В пожаре на северо-востоке Москвы погибли 17 человек
6
Экс-глава ФСБ: в свете кампании против РФ не удивлюсь идее пересмотра Куликовской битвы
7
Пожар в типографии на северо-востоке Москвы. Хроника событий
Темы дня
Реклама