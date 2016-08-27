На трассу, соединяющую Лондон с Евротоннелем, упал пешеходный мост

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ЛОНДОН, 27 августа. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Пешеходный мост обрушился на важнейшую автостраду М20 на юге Англии, после того как в его опору врезался грузовик. Об этом сообщил в эфире телеканал Sky News.
Полиция графства Кент сообщила об одном пострадавшем. Свидетели инцидента рассказали телеканалу, что мост при падении расплющил два грузовика.
Обрушение моста произошло между третьим и четвертым съездами с автострады в районе городка Уэст-Мэллинг. Стражи порядка квалифицируют произошедшее как крупный инцидент.
Автострада М20, связывающая Лондон с туннелем под Ла-Маншем (Евротоннелем) и имеющая первостепенное значение для транспортного сообщения между Великобританией и континентальной Европой, сейчас закрыта для движения в обе стороны.