Два человека, в том числе ребенок, погибли и семеро пострадали в крупном ДТП в Чечне

ГРОЗНЫЙ, 27 августа. /ТАСС/. Два человека погибли, еще семеро пострадали в аварии с участием пассажирской "Газели" в Гудермеском районе Чечни. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах республики.

"ДТП произошло на одном из участков трассы "Кавказ" рядом с населенным пунктом Ойсхара Гудермеского района. В результате столкновения маршрутной "Газели" с автомобилем ВАЗ-21114 и грузовика Mercedes погибли два человека, в том числе ребенок. Еще семь человек получили травмы различной степени тяжести и госпитализированы", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что среди пострадавших также находится ребенок.

"На месте происшествия работают специалисты. По предварительным данным, ДТП произошло по вине водителя грузового автомобиля Mercedes. Выясняются все обстоятельства случившегося", - отметил собеседник.

По данным представителя регионального Минздрава, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

"Всего было госпитализировано семь человек. Среди них девочка 2003 года рождения, она получила небольшие травмы. Состояние двух человек оценивается как тяжелое, они находятся в реанимации", - сказал собеседник агентства.

По его словам, у всех пострадавших колото-резаные раны, а также переломы верхних и нижних конечностей.