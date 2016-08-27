Два человека, в том числе ребенок, погибли и семеро пострадали в крупном ДТП в Чечне

Режим КТО введен в Карабудахкентском районе ДагестанаПроисшествия 27 августа, 21:38
Власти Москвы учредили премию для режиссеров, снимающих фильмы о столицеОбщество 27 августа, 21:20
"Зенит" обыграл "Амкар" в матче чемпионата России по футболуСпорт 27 августа, 20:22
Корабли КФл провели учения по уничтожению минного заграждения в Каспийском мореАрмия и ОПК 27 августа, 19:23
Пожар на складе типографии в Москве: что известно о ЧП на Алтуфьевском шоссеПроисшествия 27 августа, 19:15
Компания "Аком" начала производство батарей, служащих в три раза дольше импортных аналоговЭкономика и бизнес 27 августа, 19:05
Скандал с участием Райана Лохте сделал АЗС в Рио местной достопримечательностьюСпорт 27 августа, 18:46
Слуцкий: матч с ФК "Томь" выдался для ЦСКА сложным из-за кадровых проблемСпорт 27 августа, 18:08
Лавров обсудил с главой МИД Венгрии международные проблемыПолитика 27 августа, 17:52
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ГРОЗНЫЙ, 27 августа. /ТАСС/. Два человека погибли, еще семеро пострадали в аварии с участием пассажирской "Газели" в Гудермеском районе Чечни. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах республики.
"ДТП произошло на одном из участков трассы "Кавказ" рядом с населенным пунктом Ойсхара Гудермеского района. В результате столкновения маршрутной "Газели" с автомобилем ВАЗ-21114 и грузовика Mercedes погибли два человека, в том числе ребенок. Еще семь человек получили травмы различной степени тяжести и госпитализированы", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что среди пострадавших также находится ребенок.
"На месте происшествия работают специалисты. По предварительным данным, ДТП произошло по вине водителя грузового автомобиля Mercedes. Выясняются все обстоятельства случившегося", - отметил собеседник.
По данным представителя регионального Минздрава, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
"Всего было госпитализировано семь человек. Среди них девочка 2003 года рождения, она получила небольшие травмы. Состояние двух человек оценивается как тяжелое, они находятся в реанимации", - сказал собеседник агентства.
По его словам, у всех пострадавших колото-резаные раны, а также переломы верхних и нижних конечностей.