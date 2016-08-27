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Почти 200 тысяч домов в Финляндии остались без электричества из-за урагана

Происшествия
27 августа, 20:12 UTC+3 ХЕЛЬСИНКИ /Корр. ТАСС, Нина Бурмистрова
Ураган, сопровождавшийся усилением ветра до более 20 метров в секунду, вызвал обрывы линий электропередачи из-за падения на них деревьев
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ХЕЛЬСИНКИ, 27 августа. /Корр. ТАСС Нина Бурмистрова/. Около 190 тысяч домов в разных регионах Финляндии остаются на данный момент без электричества из-за урагана "Раули", обрушившегося на страну. Как свидетельствуют последние данные энергокомпаний, всего отключения затрагивают 180 населенных пунктов.

Ураган, сопровождавшийся усилением ветра до более 20 метров в секунду, вызвал обрывы линий электропередачи из-за падения на них деревьев. Особо сильные порывы ветра зафиксированы в городах Вааса и Куопио - почти 25 метров в секунду.

Света нет в домах многих населенных пунктов в центре, на западе, востоке и юге страны. Сейчас самая тяжелая ситуация в городах Ювяскюля - более 8 тысяч обесточенных домохозяйств и Хямеенлинна - более 7,5 тысячи. Для осуществления транспортного сообщения между некоторыми городами поезда из-за упавших на рельсы деревьев заменены автобусами. Энергетики ведут работы по восстановлению электроснабжения.

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