Два человека ранены из травматического пистолета в вагоне электрички в Подмосковье

Главный тренер новокузнецкого клуба КХЛ "Металлург" Соловьев покинул свой постСпорт 28 августа, 9:06
Индия испытала двигатель, позволяющий снизить стоимость ракетных запусков в десять разКосмос 28 августа, 7:38
Клуб дал Хоуп Соло бессрочный отпуск после ее дисквалификации Федерацией футбола СШАСпорт 28 августа, 7:32
Полиция провела обыск в офисе НОК Кении по делу о коррупцииСпорт 28 августа, 7:12
Таиланд депортирует россиянина Смольникова, находящегося в международном розыскеПроисшествия 28 августа, 6:58
Две пары из РФ вышли в финал чемпионата по танго в Аргентине в категории салонное тангоКультура 28 августа, 6:21
В Чечне в результате непогоды повреждены более 60 жилых домовПроисшествия 28 августа, 5:39
На форуме "Армия-2016" откроют международную "Биржу деловых контактов"Армия и ОПК 28 августа, 4:07
Театр на Малой Бронной впервые представит зрителям "Подлинную историю фрекен Бок"Культура 28 августа, 2:19
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Двое мужчин получили огнестрельные ранения из травматического пистолета в вагоне электропоезда на станции Павшино Рижского направления Московской железной дороги. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по Центральному федеральному округу.
"По предварительным данным, накануне вечером в предпоследнем вагоне электропоезда, направлявшегося в Москву, между тремя мужчинами произошла потасовка, в ходе которой один из дерущихся ранил из травматического оружия двух своих противников и скрылся. Вызванный наряд скорой помощи на станции Павшино госпитализировал потерпевших", - сказали в пресс-службе.
В управлении отметили, что один из потерпевших получил непроникающее ранение в руку, второй - непроникающее ранение в грудь. На момент конфликта они находились в состоянии алкогольного опьянения.
По факту инцидента проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела и ведутся поиски стрелявшего.