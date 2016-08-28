Два человека ранены из травматического пистолета в вагоне электрички в Подмосковье

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Двое мужчин получили огнестрельные ранения из травматического пистолета в вагоне электропоезда на станции Павшино Рижского направления Московской железной дороги. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по Центральному федеральному округу.

"По предварительным данным, накануне вечером в предпоследнем вагоне электропоезда, направлявшегося в Москву, между тремя мужчинами произошла потасовка, в ходе которой один из дерущихся ранил из травматического оружия двух своих противников и скрылся. Вызванный наряд скорой помощи на станции Павшино госпитализировал потерпевших", - сказали в пресс-службе.

В управлении отметили, что один из потерпевших получил непроникающее ранение в руку, второй - непроникающее ранение в грудь. На момент конфликта они находились в состоянии алкогольного опьянения.

По факту инцидента проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела и ведутся поиски стрелявшего.