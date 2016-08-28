Источник: в Нижневартовске самолет совершил вынужденную посадку из-за болезни пассажиров

Инфантино в ответ на обвинения заявил, что летал на самолете друга, а не за счет ФИФАСпорт 28 августа, 11:26
Футболист "Лацио" Маурисио, на которого претендует "Спартак", сообщил об уходе из клубаСпорт 28 августа, 11:12
В Венесуэле снимут фильм и сериал об экс-президенте Уго ЧавесеМеждународная панорама 28 августа, 11:11
Медведев поздравил работников угольной промышленности с профессиональном праздникомЭкономика и бизнес 28 августа, 10:55
Аксенов назвал возрождение отрасли виноделия стратегической задачей КрымаЭкономика и бизнес 28 августа, 10:47
Турецкая армия направила в сирийский Джараблус подкрепление и боеприпасыМеждународная панорама 28 августа, 10:39
Японский самолет MRJ второй раз подряд вернулся в аэропорт Нагои из-за неполадокЭкономика и бизнес 28 августа, 10:32
Крупные силы ВС РФ передислоцированы в ЮВО в рамках ученийАрмия и ОПК 28 августа, 10:28
Тренер "Анжи": чемпионат России по футболу по своему уровню приближается к топ-лигам мираСпорт 28 августа, 10:21
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 августа. /ТАСС/. Самолет авиакомпании "Аэрофлот", следующий по маршруту Якутск - Москва (Шереметьево), в воскресенье утром совершил вынужденную посадку в аэропорту Нижневартовска (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра) из-за ухудшения состояния двух пассажиров. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах региона.
"Командир экипажа самолета Airbus A330, следующего из Якутска в Москву, сегодня утром запросил экстренную посадку в аэропорту Нижневартовска и в 6:50 мск совершил ее. На борту воздушного судна находилось 270 человек, двум из которых стало плохо. С рейса был снят мужчина 1985 года рождения с жалобами на почечные колики и девушка 1988 года рождения и с жалобами на острый шейный радикулит, девушка летела с двумя детьми, которые также были сняты с рейса", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что до больницы доехала только девушка с детьми. Куда делся больной мужчина сейчас выясняют правоохранители.
Самолет вылетел в Москву.
Как сообщили ТАСС в Управлении МВД на транспорте по Уральскому федеральном округу, сейчас вся информация уточняется. "Все факты перепроверяются", - отметил в беседе с корреспондентом ТАСС официальный представитель ведомства.
ТАСС пока не располагает комментарием "Аэрофлота" о посадке самолета в Нижневартовске.