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Источник: в Нижневартовске самолет совершил вынужденную посадку из-за болезни пассажиров

Происшествия
28 августа, 10:53 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 28, августа. /ТАСС
С рейса был снят мужчина 1985 года рождения с жалобами на почечные колики и девушка 1988 года рождения с жалобами на острый шейный радикулит
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 августа. /ТАСС/. Самолет авиакомпании "Аэрофлот", следующий по маршруту Якутск - Москва (Шереметьево), в воскресенье утром совершил вынужденную посадку в аэропорту Нижневартовска (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра) из-за ухудшения состояния двух пассажиров. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах региона.

"Командир экипажа самолета Airbus A330, следующего из Якутска в Москву, сегодня утром запросил экстренную посадку в аэропорту Нижневартовска и в 6:50 мск совершил ее. На борту воздушного судна находилось 270 человек, двум из которых стало плохо. С рейса был снят мужчина 1985 года рождения с жалобами на почечные колики и девушка 1988 года рождения и с жалобами на острый шейный радикулит, девушка летела с двумя детьми, которые также были сняты с рейса", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что до больницы доехала только девушка с детьми. Куда делся больной мужчина сейчас выясняют правоохранители.

Самолет вылетел в Москву.

Как сообщили ТАСС в Управлении МВД на транспорте по Уральскому федеральном округу, сейчас вся информация уточняется. "Все факты перепроверяются", - отметил в беседе с корреспондентом ТАСС официальный представитель ведомства.

ТАСС пока не располагает комментарием "Аэрофлота" о посадке самолета в Нижневартовске.

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