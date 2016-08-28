Убийство ребенка привело к массовым погромам в Одесской области

КИЕВ, 28 августа. /ТАСС/. Убийство девятилетней девочки в селе Лощиновка Измаильского района Одесской области привело к массовым погромам в цыганской общине. Об этом сообщила пресс-служба областного отделения Нацполиции.

"В результате народного гнева было разгромлено шесть домов, в которых проживало примерно 12 цыганских семей", - отметили в полиции.

В субботу в заброшенном доме на окраине села Лощиновка было обнаружено тело ребенка со следами насильственной смерти. К поиску подозреваемого были привлечены кинологи с собакой. Им оказался 20-летний житель цыганской общины.

Сразу после его задержания в селе вспыхнули массовые беспорядки. Более 300 человек начала громить дома соседей подозреваемого, которые заблаговременно покинули Лощиновку.