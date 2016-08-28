Убийство ребенка привело к массовым погромам в Одесской области

Опрос: каждый второй немец против того, чтобы Меркель осталась канцлером ФРГМеждународная панорама 28 августа, 13:20
Сахалинские врачи борются за жизнь мужчины, пострадавшего в схватке с медведемПроисшествия 28 августа, 13:12
Убийство ребенка привело к массовым погромам в Одесской областиПроисшествия 28 августа, 12:58
В Москве задержан серийный вор, похитивший из офисов около 30 млн рублейПроисшествия 28 августа, 12:46
Инфантино заявил, что жалеет о победе на выборах главы ФИФАСпорт 28 августа, 12:32
В Москве задержаны семь организаторов нелегальной миграцииПроисшествия 28 августа, 11:58
Арбуз весом почти 22 кг стал самым большим на арбузном фестивале в Волгоградской областиОбщество 28 августа, 11:57
Американская компания JetBlue открывает авиасообщение с КубойЭкономика и бизнес 28 августа, 11:53
День знаний в Москве будет солнечным и теплымМосква 28 августа, 11:52
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КИЕВ, 28 августа. /ТАСС/. Убийство девятилетней девочки в селе Лощиновка Измаильского района Одесской области привело к массовым погромам в цыганской общине. Об этом сообщила пресс-служба областного отделения Нацполиции.
"В результате народного гнева было разгромлено шесть домов, в которых проживало примерно 12 цыганских семей", - отметили в полиции.
В субботу в заброшенном доме на окраине села Лощиновка было обнаружено тело ребенка со следами насильственной смерти. К поиску подозреваемого были привлечены кинологи с собакой. Им оказался 20-летний житель цыганской общины.
Сразу после его задержания в селе вспыхнули массовые беспорядки. Более 300 человек начала громить дома соседей подозреваемого, которые заблаговременно покинули Лощиновку.