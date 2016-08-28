Служба безопасности Украины задержала более 100 криминальных авторитетов

Слон, замеченный недалеко от Белорусского вокзала в Москве, снимался в киноОбщество 28 августа, 18:40
Министр обороны Украины уволил своего советника за подделку фотоснимков из ДонбассаМеждународная панорама 28 августа, 18:03
Пушков: появление Турции в Сирии не ослабляет позиции РФ в регионеПолитика 28 августа, 17:55
Кафельников занял четвертое место в чемпионате России по гольфуСпорт 28 августа, 17:45
ПКР ожидает решения по индивидуальным заявкам паралимпийцев 29 августаСпорт 28 августа, 17:35
Реакция российских политиков на возобновление чартерного авиасообщения с ТурциейЭкономика и бизнес 28 августа, 17:16
Группа школьников вернулась во Францию после каникул в КрымуОбщество 28 августа, 17:16
Гонщик "Формулы-1" Росберг стал победителем Гран-при Бельгии, Квят - 14-йСпорт 28 августа, 16:55
Штайнмайер: главы МИД "Веймарского треугольника" недовольны реализацией "Минска-2"Международная панорама 28 августа, 16:54
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КИЕВ, 28 августа. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) провела в Донецкой области крупную операцию по массовому задержанию криминальных авторитетов. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба ведомства.
"СБУ совместно с национальной полицией в районе Святогорска задержала с целью проверки законности пребывания на территории Украины 106 человек из числа криминальной среды, которые прибыли на похороны одного из воров в законе", - сказано в сообщении.
По данным спецслужбы, среди задержанных есть прибывшие из нескольких стран.