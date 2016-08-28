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Служба безопасности Украины задержала более 100 криминальных авторитетов

Происшествия
28 августа, 19:31 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 28, августа. /ТАСС
По данным СБУ, среди задержанных есть прибывшие из нескольких стран
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КИЕВ, 28 августа. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) провела в Донецкой области крупную операцию по массовому задержанию криминальных авторитетов. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба ведомства.

"СБУ совместно с национальной полицией в районе Святогорска задержала с целью проверки законности пребывания на территории Украины 106 человек из числа криминальной среды, которые прибыли на похороны одного из воров в законе", - сказано в сообщении.

По данным спецслужбы, среди задержанных есть прибывшие из нескольких стран.

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